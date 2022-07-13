Вкуснее не найти — сэндвич с тунцом по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф на СТБ Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить вкусный сэндвич с тунцом. Он может быть отличным вариантом завтрака, обеда, и даже легкого ужина.

Как приготовить сэндвич с тунцом

Эктор говорит, что вкуснее не найти. Чтобы приготовить такой, тебе понадобится:

тунец консервированный — 120 г;

120 г; лук — 30 г;

30 г; сок лимона;

яйцо вареное — 1 шт.;

1 шт.; зелень (лук и петрушка) — 20 г;

20 г; оливковое масло;

квашеный огурец — 50-80 г;

50-80 г; сыр моцарелла твердый — 100 г;

100 г; соль, перец.

Приготовление:

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Взбей в блендере тунец, лук, вареное яйцо, соль, оливковое масло, перец, сок лимона. Добавь в смесь еще тунца, квашеный огурец, зелень. Хорошенько перемешай. Смажь тост маслом и положи на сковороду. Сверху на тост выложи моцареллу, взбитый тунец, а затем еще слой моцареллы. Накрой сэндвич вторым кусочком тоста и обжарь до золотистой корочки. Поджаренный сэндвич поставь в духовку на 180 °С, запекай 5 минут. Сэндвич готов!

Шеф-повар предупреждает, что сэндвич с тунцом вызывает зависимость, ведь он очень вкусный.

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