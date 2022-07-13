Вкуснее не найти — сэндвич с тунцом по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф на СТБ Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить вкусный сэндвич с тунцом. Он может быть отличным вариантом завтрака, обеда, и даже легкого ужина.
Эктор говорит, что вкуснее не найти. Чтобы приготовить такой, тебе понадобится:
Приготовление:
Шеф-повар предупреждает, что сэндвич с тунцом вызывает зависимость, ведь он очень вкусный.
View this post on Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Ранее мы рассказывали, как приготовить запеченную цветную капусту так, чтобы она понравилась даже тем, кто ее не любит.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!