Смачнішого годі й шукати — сендвіч із тунцем за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф на СТБ Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати смачний сендвіч з тунцем. Він може бути чудовим варіантом сніданку, обіду, і навіть легкої вечері.

Як приготувати сендвіч з тунцем

Ектор каже, що смачнішого годі й шукати. Щоб приготувати такий, тобі знадобиться:

тунець консервований — 120 г;

цибуля — 30 г;

сік лимона;

яйце варене — 1 шт.;

зелень (цибуля та петрушка) — 20 г;

оливкова олія;

квашений огірок — 50-80 г;

сир моцарела твердий — 100 г;

сіль, перець.

Приготування:

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Збий у блендері тунець, цибулю, варене яйце, сіль, оливкову олію, перець, сік лимона. Додай у суміш тунця, квашений огірок, зелень. Гарненько перемішай. Змасти тост олією та поклади на пательню. Зверху на тост виклади моцарелу, перебитий тунець, а потім ще шар моцарели. Накрий сендвіч другим шматочком тоста і обсмаж до золотистої скоринки. Підсмажений сендвіч постав у духовку на 180 °С, запікай 5 хвилин. Сендвіч готовий!

Шеф-кухар попереджає, що сендвіч з тунцем викликає залежність, адже дуже смачний.

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