Смачнішого годі й шукати — сендвіч із тунцем за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф на СТБ Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати смачний сендвіч з тунцем. Він може бути чудовим варіантом сніданку, обіду, і навіть легкої вечері.
Ектор каже, що смачнішого годі й шукати. Щоб приготувати такий, тобі знадобиться:
Приготування:
Шеф-кухар попереджає, що сендвіч з тунцем викликає залежність, адже дуже смачний.
View this post on Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Раніше ми розповідали, як приготувати запечену цвітну капусту так, щоб вона сподобалась за смаком навіть, тим хто її не любить.
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