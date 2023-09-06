Для самых вкусных брускетт или итальянской пасты: как сделать вяленые помидоры в сушилке

Вяленые помидоры прекрасно сочетаются с итальянской пастой, брускеттами с сыром, в пицце или других блюдах. Их можно подавать как изысканную закуску, а сделать достаточно просто в домашних условиях. Читай рецепт, как сделать вяленые помидоры в сушилке на зиму.
Не в любом магазине можно найти такую вкусную закуску, а если и найдешь — обойдется она немало. Удивительно, ведь это просто помидоры, немного специй и времени! Если все ингредиенты у тебя есть, мы расскажем, как сушить помидоры с помощью сушилки.
К помидорам ты можешь добавлять разные пряности и травы: орегано, розмарин, чабрец, укроп или петрушку, а также сушеный чеснок, кориандр или тмин. Они придадут вяленым томатам пикантные нотки и неповторимый аромат.
Вяленые помидоры следует заготовить на зиму, ведь их ты сможешь добавить в множество блюд — пироги, салаты, пикантные супы, к макаронам и закускам.
Понадобится
Фото: Unsplash
Лучше всего отдать предпочтение небольшим помидорам, например, Черри. Они быстрее высушиваются и не нуждаются в долгой нарезке. Помидоры должны быть плотными, без вмятин. Плоды лучше выбирать одинакового размера, чтобы они одновременно высушились.
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как сушить инжир в домашних условиях.
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