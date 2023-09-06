Для самых вкусных брускетт или итальянской пасты: как сделать вяленые помидоры в сушилке

Вяленые помидоры прекрасно сочетаются с итальянской пастой, брускеттами с сыром, в пицце или других блюдах. Их можно подавать как изысканную закуску, а сделать достаточно просто в домашних условиях. Читай рецепт, как сделать вяленые помидоры в сушилке на зиму.

Вяленые помидоры в сушилке на зиму: как сушить

Не в любом магазине можно найти такую вкусную закуску, а если и найдешь — обойдется она немало. Удивительно, ведь это просто помидоры, немного специй и времени! Если все ингредиенты у тебя есть, мы расскажем, как сушить помидоры с помощью сушилки.

К помидорам ты можешь добавлять разные пряности и травы: орегано, розмарин, чабрец, укроп или петрушку, а также сушеный чеснок, кориандр или тмин. Они придадут вяленым томатам пикантные нотки и неповторимый аромат.

Сейчас также смотрят

Вяленые помидоры следует заготовить на зиму, ведь их ты сможешь добавить в множество блюд — пироги, салаты, пикантные супы, к макаронам и закускам.

Понадобится

Помидоры Черри или других маленьких сортов — 5 кг

Оливковое масло — 500 мл

Специи — сушеный чеснок, базилик, орегано, соль.

Лучше всего отдать предпочтение небольшим помидорам, например, Черри. Они быстрее высушиваются и не нуждаются в долгой нарезке. Помидоры должны быть плотными, без вмятин. Плоды лучше выбирать одинакового размера, чтобы они одновременно высушились.

Приготовление

Перебери помидоры. Не используй мягкие, битые, недозрелые или перезрелые или с видимыми повреждениями. Тщательно промой помидоры водой и дай высохнуть на бумажных полотенцах. Разрежь помидоры пополам, убери плодоножки. Если хочешь вяленые помидоры без косточек, чайной ложкой убери сердцевинки. Их можно сложить в контейнер и приготовить заправку для борща. Разложи помидоры в сушилке сердцевинками вверх. Посоли помидоры, добавь любимые специи. Включи сушилку на 40°C, в течение часа постепенно увеличивай температуру до 70°C. Оставь сушиться так на шесть часов. Затем переверни помидоры другой стороной, поменяй расположение подносов и поставь сушиться еще на 6-7 часов. Вода из помидоров стекать не должна, но если такое случается, их нужно промокнуть салфетками. Готовые вяленые помидоры не должны быть влажными, при нажатии не выделяется сок. Теперь можно заливать их растительным маслом. Разложи вяленые помидоры в банки, туда же положи веточки розмарина, зубчики чеснока. Подогрей оливковое масло. Залей его в банки с томатами. Потруси банки, чтобы вышел лишний воздух. Закрой банку и поставь в холодильник на 5-7 дней. Хранить их можно до 6 месяцев. Если ты не хочешь хранить помидоры в масле, после высушивания вяленые помидоры можешь сложить в стеклянный или пластиковый контейнер. И хранить в холодильнике. Перед употреблением их лучше немного распаривать кипятком.

Раньше мы рассказывали, как сушить инжир в домашних условиях.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.