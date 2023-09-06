Для найсмачніших брускет чи італійської пасти: як зробити в’ялені помідори в сушарці

В’ялені помідори чудово смакують з італійською пастою, брускетами з сиром, у піці чи інших стравах. Їх можна подавати як вишукану закуску, а зробити досить просто в домашніх умовах. Читай рецепт, як зробити в’ялені помідори в сушарці на зиму.

В’ялені помідори в сушарці на зиму: як сушити

Не в будь-якому магазині можна знайти таку смачну закуску, а якщо і знайдеш — коштуватиме вона чимало. Дивно, адже це просто помідори, трохи спецій і часу! Якщо всі інгредієнти в тебе є, ми розповімо, як сушити помідори за допомогою сушарки.

До помідорів ти можеш додавати різні прянощі та трави: орегано, розмарин, чебрець, кріп чи петрушку, а також сушений часник, коріандр або кмин. Вони нададуть в’яленим томатам пікантних ноток та неповторного аромату.

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В’ялені помідори варто заготувати на зиму, адже їх ти зможеш додати у безліч страв — пироги, салати, пікантні супи, до макаронів та закусок.

Знадобиться

Помідори Черрі або інших маленьких сортів — 5 кг

Оливкова олія — 500 мл

Спеції — сушений часник, базилік, орегано, сіль

Найкраще віддати перевагу невеликим помідорам, наприклад, Черрі. Вони швидше висушуються та не потребують довгого нарізання. Помідори мають бути щільними, без ум’ятин. Плоди краще вибирати однакового розміру, щоб вони одночасно висушилися.

Приготування

Перебери помідори. Не використовуй м’які, биті, недостиглі чи перестиглі або з видимими ушкодженнями. Ретельно промий помідори водою та дай висохнути на паперових рушниках. Розріж помідори навпіл, прибери плодоніжки. Якщо хочеш вялені помідори без кісточок, чайною ложкою прибери серцевинки. Їх можна скласти у контейнер та приготувати заправку для борщу. Розклади помідори у сушарці серцевинками догори. Посоли помідори, додай улюблені спеції. Увімкни сушарку на 40°C, протягом години поступово збільшуй температуру до 70°C. Залиш сушитися так на шість годин. Потім перегорни помідори іншим боком, зміни розташування підносів та постав сушитися ще на 6-7 годин. Вода з помідорів стікати не повинна, але якщо таке трапляється, їх потрібно промокнути серветками. Готові в’ялені помідори мають бути не вологими, під час натискання не виділяється сік. Тепер можна заливати їх олією. Розклади в’ялені помідори у банки, туди ж поклади гілочки розмарину, зубчики часнику. Підігрій оливкову олію. Залий її у банки з томатами. Потруси банки, щоб вийшло зайве повітря. Закрий банку та постав у холодильник на 5-7 днів. Зберігати їх можна до 6 місяців. Якщо ти не хочеш зберігати томати в олії, після висушування в’ялені помідори можеш скласти у скляний чи пластиковий контейнер. І зберігати в холодильнику. Перед вживанням їх краще трохи розпарювати окропом.

Раніше ми розповідали, як сушити інжир у домашніх умовах.

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