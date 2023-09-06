Для найсмачніших брускет чи італійської пасти: як зробити в’ялені помідори в сушарці

В’ялені помідори чудово смакують з італійською пастою, брускетами з сиром, у піці чи інших стравах. Їх можна подавати як вишукану закуску, а зробити досить просто в домашніх умовах. Читай рецепт, як зробити в’ялені помідори в сушарці на зиму.
Не в будь-якому магазині можна знайти таку смачну закуску, а якщо і знайдеш — коштуватиме вона чимало. Дивно, адже це просто помідори, трохи спецій і часу! Якщо всі інгредієнти в тебе є, ми розповімо, як сушити помідори за допомогою сушарки.
До помідорів ти можеш додавати різні прянощі та трави: орегано, розмарин, чебрець, кріп чи петрушку, а також сушений часник, коріандр або кмин. Вони нададуть в’яленим томатам пікантних ноток та неповторного аромату.
В’ялені помідори варто заготувати на зиму, адже їх ти зможеш додати у безліч страв — пироги, салати, пікантні супи, до макаронів та закусок.
Знадобиться
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Найкраще віддати перевагу невеликим помідорам, наприклад, Черрі. Вони швидше висушуються та не потребують довгого нарізання. Помідори мають бути щільними, без ум’ятин. Плоди краще вибирати однакового розміру, щоб вони одночасно висушилися.
Приготування
Раніше ми розповідали, як сушити інжир у домашніх умовах.
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