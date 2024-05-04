Закуски на Пасху 2024: питательные и вкусные блюда для праздничного стола

Вскоре христиане восточного обряда будут отмечать Пасху. Если ты придумываешь простые и вкусные блюда к столу, мы пришли к тебе с рецептами закусок! В нашем материале ты найдешь пошаговые инструкции, как приготовить закуски на Пасху 2024.

Вкусные закуски на Пасху 2024: подборка несложных рецептов

Закуски должны стимулировать аппетит и быть очень ароматными и вкусными. Но ведь на Пасху всегда готовится много блюд, а потому времени на закуски остается мало. Делимся простыми и быстрыми рецептами пасхальных закусок.

Тарталетки с грибами и куриной печенью

Эта несложная пасхальная закуска точно понравится гостям!

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Понадобится:

Тарталетки — пачка

Куриная печень — 400 г

Грибы — 400 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Вареные яйца — 2 шт.

Майонез — 3 ст.л.

Масло растительное — 3 ст.л.

Специи и зелень — по вкусу

Отвари куриные яйца и очисти их от скорлупы. Почисти куриную печень и хорошо промой. Нарежь печень маленькими кусочками, обжарь на подсолнечном масле до готовности. Натри морковь и нарежь лук, грибы и яйца кубиками. Все нарезанное взбей в блендере вместе с печенью.

На этом этапе можно добавить майонез и вымешать массу. Начини тарталетки печеночной пастой. Готово!

Соленые шарики

Закуска на Пасху из сырных шаров и крабовых палочек станет любимой у детей.

Понадобится:

Отварные яйца — 4 шт.

4 шт. Крабовые палочки — 250 г

250 г Твердый сыр — 300 г

300 г Чеснок — 3 зубчика

3 зубчика Майонез — 3 ст.л.

Отваренные яйца и сыр натри на мелкой терке. Выдави чеснок, добавь в мисочку с сыром и яйцами. Добавь майонез и размешай. Сформируй шарики в ладонях. Натри крабовые палочки на мелкой терке. Обваляй шарики в крабовых палочках. Готово!

Помидоры по-итальянски

Понадобится:

Помидоры — 2 больших

2 больших Твердый сыр — 150 г

150 г Майонез — по вкусу

по вкусу Чеснок — 2 зубчика

2 зубчика Соль

Для приготовления самой быстрой закуски на Пасху, помидоры помой и нарежь кружочками толщиной 0,5 см. Разложи на тарелке и подсоли их. В мисочке смешай немного майонеза и выдавленный чеснок. Этим соусом смажь помидоры. Сверху натри сыр на средней терке. Можно украсить закуску зеленью.

Закуска на крекерах

Понадобится:

Крабовые палочки — 100 г

100 г Крекеры соленые — 100 г

100 г Плавленый сыр — 50 г

50 г Яйца — 2 шт.

2 шт. Майонез — 1 ст.л.

Для приготовления такой закуски понадобится блендер. Размороженные крабовые палочки нарежь большими кусочками. Свари куриные яйца, охлади и тоже нарежь. В мисочке смешай нарезанные яйца, крабовые палочки, добавь сыр и майонез.

Закуску можно не солить. Взбей всю смесь блендером. Получившуюся смесь переложи в кондитерский мешок и выдави ее на крекеры.

Томатная закуска на Пасху

Понадобится:

Помидор — 1 большой

Жареный миндаль — горстка

Консервированный болгарский перец — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 60 мл

Винный уксус — 15 мл

Специи — по вкусу

Картофель — 2 больших

Эта изящная закуска точно произведет впечатление на твоих гостей! Помидор почисти от кожуры и нарежь. В мисочке смешай помидоры, орехи, консервированный болгарский перец, чеснок и специи. Взбей все блендером до однородной массы.

К массе добавь винный уксус и растительное масло. Снова все взбей блендером. Доведи вкус до нужного. Картошку помой и нарежь тонкими кружочками. Смажь их оливковым маслом и посоли. Выложи на противень и запеки при температуре 200°C в течение 15 минут.

Картофельные кружочки выложи на тарелку, а сверху на них — томатную начинку. Готово!

Раньше мы рассказывали, как приготовить на закуску жареные сырные шарики.

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