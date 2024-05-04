Закуски на Пасху 2024: питательные и вкусные блюда для праздничного стола

Вскоре христиане восточного обряда будут отмечать Пасху. Если ты придумываешь простые и вкусные блюда к столу, мы пришли к тебе с рецептами закусок! В нашем материале ты найдешь пошаговые инструкции, как приготовить закуски на Пасху 2024.
Закуски должны стимулировать аппетит и быть очень ароматными и вкусными. Но ведь на Пасху всегда готовится много блюд, а потому времени на закуски остается мало. Делимся простыми и быстрыми рецептами пасхальных закусок.
Эта несложная пасхальная закуска точно понравится гостям!
Понадобится:
Отвари куриные яйца и очисти их от скорлупы. Почисти куриную печень и хорошо промой. Нарежь печень маленькими кусочками, обжарь на подсолнечном масле до готовности. Натри морковь и нарежь лук, грибы и яйца кубиками. Все нарезанное взбей в блендере вместе с печенью.
На этом этапе можно добавить майонез и вымешать массу. Начини тарталетки печеночной пастой. Готово!
Закуска на Пасху из сырных шаров и крабовых палочек станет любимой у детей.
Отваренные яйца и сыр натри на мелкой терке. Выдави чеснок, добавь в мисочку с сыром и яйцами. Добавь майонез и размешай. Сформируй шарики в ладонях. Натри крабовые палочки на мелкой терке. Обваляй шарики в крабовых палочках. Готово!
Фото: Pexels
Для приготовления самой быстрой закуски на Пасху, помидоры помой и нарежь кружочками толщиной 0,5 см. Разложи на тарелке и подсоли их. В мисочке смешай немного майонеза и выдавленный чеснок. Этим соусом смажь помидоры. Сверху натри сыр на средней терке. Можно украсить закуску зеленью.
Для приготовления такой закуски понадобится блендер. Размороженные крабовые палочки нарежь большими кусочками. Свари куриные яйца, охлади и тоже нарежь. В мисочке смешай нарезанные яйца, крабовые палочки, добавь сыр и майонез.
Закуску можно не солить. Взбей всю смесь блендером. Получившуюся смесь переложи в кондитерский мешок и выдави ее на крекеры.
Фото: Unsplash
Эта изящная закуска точно произведет впечатление на твоих гостей! Помидор почисти от кожуры и нарежь. В мисочке смешай помидоры, орехи, консервированный болгарский перец, чеснок и специи. Взбей все блендером до однородной массы.
К массе добавь винный уксус и растительное масло. Снова все взбей блендером. Доведи вкус до нужного. Картошку помой и нарежь тонкими кружочками. Смажь их оливковым маслом и посоли. Выложи на противень и запеки при температуре 200°C в течение 15 минут.
Картофельные кружочки выложи на тарелку, а сверху на них — томатную начинку. Готово!
Раньше мы рассказывали, как приготовить на закуску жареные сырные шарики.
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