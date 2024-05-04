Закуски на Великдень 2024: поживні і дуже смачні страви для святкового столу

Скоро християни східного обряду відзначатимуть Великдень. Якщо ти вже вигадуєш прості й смачні страви до столу, ми прийшли до тебе з рецептами закусок! У нашому матеріалі ти знайдеш покрокові інструкції, як приготувати закуски на Великдень 2024.

Смачні закуски на Великдень 2024: добірка нескладних рецептів

Закуски мають стимулювати апетит і бути дуже ароматними та смачними. Але ж на Великдень завжди готується багато страв, а тому часу на закуски лишається мало. Ділимося простими й швидкими рецептами великодніх закусок.

Тарталетки з грибами та курячою печінкою

Ця нескладна великодня закуска точно сподобається гостям!

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Знадобиться:

Тарталетки — пачка

Куряча печінка — 400 г

Гриби — 400 г

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Варені яйця — 2 шт.

Майонез — 3 ст.л.

Олія — 3 ст.л.

Спеції та зелень — за смаком

Відвари курячі яйця та очисти їх від шкаралупи. Почисть курячу печінку і добре промий. Наріж печінку малими шматочками, обсмаж на олії до готовності. Натри моркву та наріж цибулю, гриби та яйця кубиками. Усе нарізане разом з печінкою збий у блендері.

На цьому етапі можна додати майонез та вимішати масу. Начини тарталетки печінковою пастою. Готово!

Солоні кульки

Закуска на Великдень з сирних кульок та крабових паличок стане улюбленою у дітей.

Знадобиться:

Відварені яйця — 4 шт.

Крабові палички — 250 г

Твердий сир — 300 г

Часник — 3 зубчики

Майонез — 3 ст.л.

Відварені яйця і твердий сир натри на дрібній тертці. Вичави часник, додай до мисочки з сиром та яйцями. Додай майонез і розмішай. Сформуй кульки у долонях. Натри крабові палички на дрібній тертці. Обваляй кульки у крабових паличках. Готово!

Помідори по-італійськи

Знадобиться:

Помідори — 2 великих

Твердий сир — 150 г

Майонез — за смаком

Часник — 2 зубчики

Сіль

Для приготування найшвидшої закуски на Великдень, помий та наріж кружечками завтовшки 0,5 см помідори. Розклади на тарілці та підсоли їх.

У мисочці змішай трохи майонезу та вичавлений часник. Цим соусом змасти помідори. Зверху натри сир на середній тертці. Можна прикрасити закуску зеленню.

Закуска на крекерах

Знадобиться:

Крабові палички — 100 г

Крекери солоні — 100 г

Плавлений сир — 50 г

Яйця — 2 шт.

Майонез — 1 ст.л.

Для приготування такої закуски знадобиться блендер. Розморожені крабові палички наріж великими шматочками. Звари курячі яйця, охолоди і також наріж. У мисочці змішай нарізані яйця, крабові палички, додай плавлений сир та майонез.

Закуску можна не солити. Збий усю суміш блендером. Отриману суміш переклади у кондитерський мішок та вичави її на крекери.

Томатна закуска на Великдень

Знадобиться:

Помідор — 1 великий

Смажений мигдаль — жменька

Консервований болгарський перець — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Оливкова олія — 60 мл

Винний оцет — 15 мл

Спеції — за смаком

Картопля — 2 великі

Ця витончена закуска точно справить враження на твоїх гостей! Помідор почисть від шкірки та розріж. У мисочці змішай помідори, горіхи, консервований болгарський перець, часник та спеції. Збий усе блендером до однорідної маси.

До маси додай винний оцет та олію. Знову усе збий блендером. Доведи смак до потрібного. Картоплю помий і наріж тонкими кружечками. Змасти їх оливковою олією та посоли. Виклади на деко та запечи за температури 200°C протягом 15 хвилин.

Картопляні кружальця виклади на тарілку, а зверху на них — томатну начинку. Готово!

Раніше ми розповідали, як приготувати на закуску смажені сирні кульки.

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