Закуски на Великдень 2024: поживні і дуже смачні страви для святкового столу

Скоро християни східного обряду відзначатимуть Великдень. Якщо ти вже вигадуєш прості й смачні страви до столу, ми прийшли до тебе з рецептами закусок! У нашому матеріалі ти знайдеш покрокові інструкції, як приготувати закуски на Великдень 2024.
Закуски мають стимулювати апетит і бути дуже ароматними та смачними. Але ж на Великдень завжди готується багато страв, а тому часу на закуски лишається мало. Ділимося простими й швидкими рецептами великодніх закусок.
Ця нескладна великодня закуска точно сподобається гостям!
Знадобиться:
Відвари курячі яйця та очисти їх від шкаралупи. Почисть курячу печінку і добре промий. Наріж печінку малими шматочками, обсмаж на олії до готовності. Натри моркву та наріж цибулю, гриби та яйця кубиками. Усе нарізане разом з печінкою збий у блендері.
На цьому етапі можна додати майонез та вимішати масу. Начини тарталетки печінковою пастою. Готово!
Закуска на Великдень з сирних кульок та крабових паличок стане улюбленою у дітей.
Відварені яйця і твердий сир натри на дрібній тертці. Вичави часник, додай до мисочки з сиром та яйцями. Додай майонез і розмішай. Сформуй кульки у долонях. Натри крабові палички на дрібній тертці. Обваляй кульки у крабових паличках. Готово!
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Для приготування найшвидшої закуски на Великдень, помий та наріж кружечками завтовшки 0,5 см помідори. Розклади на тарілці та підсоли їх.
У мисочці змішай трохи майонезу та вичавлений часник. Цим соусом змасти помідори. Зверху натри сир на середній тертці. Можна прикрасити закуску зеленню.
Для приготування такої закуски знадобиться блендер. Розморожені крабові палички наріж великими шматочками. Звари курячі яйця, охолоди і також наріж. У мисочці змішай нарізані яйця, крабові палички, додай плавлений сир та майонез.
Закуску можна не солити. Збий усю суміш блендером. Отриману суміш переклади у кондитерський мішок та вичави її на крекери.
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Ця витончена закуска точно справить враження на твоїх гостей! Помідор почисть від шкірки та розріж. У мисочці змішай помідори, горіхи, консервований болгарський перець, часник та спеції. Збий усе блендером до однорідної маси.
До маси додай винний оцет та олію. Знову усе збий блендером. Доведи смак до потрібного. Картоплю помий і наріж тонкими кружечками. Змасти їх оливковою олією та посоли. Виклади на деко та запечи за температури 200°C протягом 15 хвилин.
Картопляні кружальця виклади на тарілку, а зверху на них — томатну начинку. Готово!
Раніше ми розповідали, як приготувати на закуску смажені сирні кульки.
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