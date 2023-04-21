Домашняя и ароматная! Как сделать закваску для хлеба — простой рецепт

Чтобы приготовить домашний и ароматный хлеб, который будет лучше магазинного, следует тщательно подготовиться. Приступать к приготовлению нужно с закваски. Именно она дает особый вкус и улучшает пищеварение. В материале мы рассказываем, как готовится закваска для хлеба в домашних условиях.
Польза закваски огромна. Если употреблять хлеб на закваске, можно улучшить состояние кишечника и наладить обмен веществ. В закваске содержится множество пребиотиков и пищевых волокон.
Такой хлеб лучше усваивается, чем тот, который на дрожжах. Во время брожения закваски образуется молочная кислота, полезная для пищеварения. А в дрожжевом хлебе образуется спирт. Поэтому разница между технологиями достаточно очевидна.
Чтобы приготовить полезную закваску для хлеба, тебе понадобится всего два ингредиента и пять дней.
Фото: Pexels
Учти, что закваска готовится несколько дней. Обычно — пять. Она подрастает, поэтому ее нужно подкармливать водой и мукой, чтобы она оставалась активной и готовилась к использованию.
Процесс приготовления длительный, но результат и полезное влияние на организм того стоят. Попробуй приготовить полезный хлеб на закваске.
Раньше мы рассказывали, как приготовить домашний хлеб на кефире.
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