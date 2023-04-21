Домашняя и ароматная! Как сделать закваску для хлеба — простой рецепт

Чтобы приготовить домашний и ароматный хлеб, который будет лучше магазинного, следует тщательно подготовиться. Приступать к приготовлению нужно с закваски. Именно она дает особый вкус и улучшает пищеварение. В материале мы рассказываем, как готовится закваска для хлеба в домашних условиях.

Закваска для хлеба в домашних условиях: пошаговый рецепт

Польза закваски огромна. Если употреблять хлеб на закваске, можно улучшить состояние кишечника и наладить обмен веществ. В закваске содержится множество пребиотиков и пищевых волокон.

Такой хлеб лучше усваивается, чем тот, который на дрожжах. Во время брожения закваски образуется молочная кислота, полезная для пищеварения. А в дрожжевом хлебе образуется спирт. Поэтому разница между технологиями достаточно очевидна.

Чтобы приготовить полезную закваску для хлеба, тебе понадобится всего два ингредиента и пять дней.

Вода — 200 мл

200 мл Мука ржаная — 200 г

Учти, что закваска готовится несколько дней. Обычно — пять. Она подрастает, поэтому ее нужно подкармливать водой и мукой, чтобы она оставалась активной и готовилась к использованию.

Как приготовить закваску для хлеба: пошагово

Возьми стеклянную банку или пластиковое ведерко. По две столовые ложки муки и воды размешай и оставь на сутки при комнатной температуре. На следующий день подкорми закваску, добавь еще столько же воды и муки. Размешай смесь, накрой крышкой и поставь в теплое место. На третий день смесь должна заметно увеличиться. Добавь по две ложки муки и воды, размешай. Накрой крышкой и оставь еще в сутки при комнатной температуре. Лучше лишний раз не открывать крышку, ведь в этот период закваска выделяет запахи. Если на четвертый день исчезли пузырьки — подкорми закваску по привычному способу. Когда она вырастет вдвое, половину смеси нужно выбросить. А потом еще раз подкормить закваску для хлеба. Удобно следить за процессом, если отмечать рост маркером каждый день. На пятый день закваска готова. Ее можно использовать. Хлеб на закваске выпекай без дрожжей.

Процесс приготовления длительный, но результат и полезное влияние на организм того стоят. Попробуй приготовить полезный хлеб на закваске.

Раньше мы рассказывали, как приготовить домашний хлеб на кефире.

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