Домашня та ароматна! Як зробити закваску для хліба — простий рецепт

Щоб приготувати домашній та ароматний хліб, який буде кращим за магазинний, слід ретельно підготуватися. Розпочинати приготування потрібно із закваски. Саме вона дає особливий смак та покращує травлення. У матеріалі ми розповідаємо, як готується закваска для хліба в домашніх умовах.
Користь закваски величезна. Якщо споживати хліб на заквасці, можна покращити стан кишківника та налагодити обмін речовин. У заквасці міститься багато пребіотиків та харчових волокон.
Такий хліб краще засвоюється, ніж той, що на дріжджах. Під час бродіння закваски утворюється молочна кислота, корисна для травлення. А в дріжджовому хлібі утворюється спирт. Тому різниця між технологіями доволі очевидна.
Щоб приготувати корисну закваску для хліба, тобі знадобиться всього два інгредієнти та п’ять днів:
Фото: Pexels
Врахуй те, що закваска готується кілька днів. Зазвичай — п’ять. Вона підростає, тому її потрібно підгодовувати водою та борошном, щоб вона залишалася активною та готувалася до використання.
Процес приготування тривалий, але результат та корисний вплив на організм того вартує. Спробуй приготувати корисний хліб на заквасці.
Раніше ми розповідали, як приготувати домашній хліб на кефірі.
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