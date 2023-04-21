Домашня та ароматна! Як зробити закваску для хліба — простий рецепт

Щоб приготувати домашній та ароматний хліб, який буде кращим за магазинний, слід ретельно підготуватися. Розпочинати приготування потрібно із закваски. Саме вона дає особливий смак та покращує травлення. У матеріалі ми розповідаємо, як готується закваска для хліба в домашніх умовах.

Закваска для хліба в домашніх умовах: покроковий рецепт

Користь закваски величезна. Якщо споживати хліб на заквасці, можна покращити стан кишківника та налагодити обмін речовин. У заквасці міститься багато пребіотиків та харчових волокон.

Такий хліб краще засвоюється, ніж той, що на дріжджах. Під час бродіння закваски утворюється молочна кислота, корисна для травлення. А в дріжджовому хлібі утворюється спирт. Тому різниця між технологіями доволі очевидна.

Щоб приготувати корисну закваску для хліба, тобі знадобиться всього два інгредієнти та п’ять днів:

Вода — 200 мл

Борошно житнє — 200 г

Врахуй те, що закваска готується кілька днів. Зазвичай — п’ять. Вона підростає, тому її потрібно підгодовувати водою та борошном, щоб вона залишалася активною та готувалася до використання.

Як приготувати закваску для хліба: покроково

Візьми скляну банку або пластикове відерце. По дві столові ложки борошна та води розмішай та залиш на добу за кімнатної температури. Наступного дня підгодуй закваску з попереднього етапу, додай ще стільки ж води та борошна. Розмішай суміш, накрий кришкою та постав у тепле місце. На третій день суміш має помітно збільшитися. Додай так само по дві ложки борошна та води, розмішай. Накрий кришкою та залиш ще на добу за кімнатної температури. Краще зайвий раз не відкривати кришку, адже в цей період закваска виділяє запахи. Якщо на четвертий день зникли бульбашки — підгодуй закваску за звичним способом. Коли вона зросте вдвічі, половину суміші потрібно викинути. А потім ще раз підгодувати закваску для хліба. Зручно слідкувати за процесом, якщо помічати ріст маркером щодня. На п’ятий день закваска готова. Її можна використовувати. Хліб із закваскою випікай без дріжджів.

Процес приготування тривалий, але результат та корисний вплив на організм того вартує. Спробуй приготувати корисний хліб на заквасці.

Раніше ми розповідали, як приготувати домашній хліб на кефірі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!