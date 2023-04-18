Така смачна, але шкідлива? Чи може випічка бути корисною для здоров’я — розповіла дієтологиня

Для кращого здоров’я потрібно відмовитися від борошна, хліба, випічки… Саме це ми можемо почути з усіх боків. Але це напівправда.

Негативно на наше здоров’я впливає лише низькоякісна випічка та її кількість. Читай у нашому матеріалі, як зробити випічку корисною для здоров’я та як вона впливає на організм.

Шкідлива випічка: від чого краще відмовитися

Дієтологиня Ганна Бойко розповіла Фактам ICTV.Здоров’я про шкідливу та корисну випічку, якою вона має бути і як впливає на наш організм. Відмовлятися від борошняних виробів зовсім — не варіант, адже в них містяться корисні речовини та мікроелементи, які потрібні для збалансованої роботи організму.

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Найперше слід відмовитися від борошна вищого сорту. Воно біле та відшліфоване. Його відбілюють, дрібно мелють, чим порушують структуру. Унаслідок цього в борошні не залишається користі.

Випічка — це не тільки борошно. Щоб отримати ароматні, м’які булочки, потрібні ще яйця, жир, цукор, ароматизатори, розпушувачі.

У продуктах промислового виробництва частіше використовують штучно синтезовані компоненти, — каже дієтологиня.

Штучно синтезовані компоненти та відшліфоване борошно є винуватцями захворювань шлунково-кишкового тракту, алергій, непереносності глютену і діабету ІІ типу.

Також випічка з таких продуктів підвищує рівень глюкози в крові та перешкоджає утворенню хорошого холестерину.

До речі, раніше ми розповідали, у яких продуктах міститься хороший холестерин.

До антисписку потрапляє магазинне листкове тісто, випічка із супермаркетів та пакетовані вироби. У складі не має бути ароматизаторів, маргарину, гідрогенізованих олій, цукру та порошків замість яєчних та молочних продуктів.

Як зробити випічку корисною для здоров’я: поради дієтологині

Обирай випічку з цільного зерна — житнього чи вівсяного борошна, з висівками, насінням, горіхами та кунжутом. Часто в корисний хліб додають проростки рослин. Такий хліб нормалізує роботу організму, краще насичує поживними речовинами.

Додатки у вигляді проростків та висівок нормалізують травлення, борються з токсинами в організмі, позитивно впливають на мікрофлору кишківника.

До складу корисної випічки має входити молоко (якщо є за рецептом), цільнозернове борошно, натуральне вершкове масло чи олія (не маргарин), какао, стевія та натуральні барвники — куркума, паприка, хлорофіл, шпинат.

Домашня випічка в такому випадку перемагає магазинну. Адже готується з турботою про себе та з корисних продуктів, без додавання ароматизаторів та стабілізаторів. Раніше ми ділилися рецептом корисного безглютенового хліба.

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