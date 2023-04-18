Такая вкусная, но вредная? Может ли выпечка быть полезной для здоровья — рассказала диетолог

Для хорошего здоровья нужно отказаться от муки, хлеба, выпечки… Именно это мы можем услышать со всех сторон. Но это только наполовину правда.

Негативно на наше здоровье влияет только низкокачественная выпечка и ее количество. Читай в нашем материале, как сделать выпечку полезной для здоровья и как она влияет на организм.

Вредная выпечка: от чего лучше отказаться

Диетолог Анна Бойко рассказала Фактам ICTV.Здоровье о вредной и полезной выпечке, какой она должна быть и как влияет на наш организм. Отказываться от мучного совсем — не вариант, ведь в нем содержатся полезные вещества и микроэлементы, которые нужны для сбалансированной работы организма.

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В первую очередь следует отказаться от муки высшего сорта. Она белая и отшлифованная. Ее отбеливают, мелко мелют, чем нарушают структуру. В результате в муке не остается пользы.

Выпечка — это не только мука. Чтобы получить ароматные, мягкие булочки, нужны еще яйца, жир, сахар, ароматизаторы, разрыхлители.

В продуктах промышленного производства часто используют искусственно синтезированные компоненты, — говорит диетолог.

Искусственно синтезированные компоненты и отшлифованная мука являются виновниками заболеваний желудочно-кишечного тракта, аллергии, непереносимости глютена и диабета II типа.

Также выпечка из таких продуктов повышает уровень глюкозы в крови и препятствует образованию хорошего холестерина.

Кстати, раньше мы рассказывали, в каких продуктах содержится хороший холестерин.

В антисписок попадает магазинное слоеное тесто, выпечка из супермаркетов и пакетированные изделия. В составе не должно быть ароматизаторов, маргарина, гидрогенизированных масел, сахара и порошков вместо яичных и молочных продуктов.

Как сделать выпечку полезной для здоровья: советы диетолога

Выбирай выпечку из цельного зерна — ржаной или овсяной муки, с отрубями, семенами, орехами и кунжутом. Часто в полезный хлеб добавляют проростки растений. Такой хлеб нормализует работу организма, лучше насыщает питательными веществами.

Добавки в виде проростков и отрубей нормализуют пищеварение, борются с токсинами в организме, оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника.

В состав полезной выпечки должно входить молоко (если есть по рецепту), цельнозерновая мука, натуральное сливочное или растительное масло (не маргарин), какао, стевия и натуральные красители — куркума, паприка, хлорофилл, шпинат.

Домашняя выпечка в таком случае побеждает магазинную. Ведь готовится с заботой о себе и из полезных продуктов, без добавления ароматизаторов и стабилизаторов. Раньше мы делились рецептом полезного безглютенового хлеба.

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