Ученые назвали навык, реально замедляющий старение организма

Забудь про модные кремы, добавки и сомнительные эликсиры молодости — новое масштабное исследование свидетельствует, что один из самых эффективных способов сохранить молодость мозга и организма может быть гораздо проще. Речь идёт о способности говорить более чем на одном языке.

Об этом пишет Euronews.

Ученые проанализировали данные более 80 тысяч человек в возрасте 51–90 лет из 27 европейских стран. Их интересовало, стареет ли организм участников быстрее или медленнее, чем это должен был биологически визначать образ жизни или состояние здоровья.

Исследователи пришли к выводу: одномовные люди значительно чаще демонстрировали ускоренное старение — ситуацию, когда биологический возраст опережает хронологический. А это означает повышенные риски возрастных заболеваний.

В то же время многоязычные участники вдвое реже сталкивались с такими изменениями.

Чем больше языков — тем медленнее старение

Эффект оказался дозозависимым, что каждый новый изученный язык добавлял ещё один уровень защиты. Соавтор исследования, нейробиолог Тринити-колледжа Дублина Агустин Ибанес, объясняет:

Это сильный сигнал о том, что повседневная умственная активность, такая как использование нескольких языков, может влиять на биологические темпы старения, — сказал он Euronews Health.

Исследователи отмечают, что предыдущие работы также связывали двуязычие с лучшей когнитивной устойчивостью, но новое исследование охватило значительно большую выборку, что позволило оценить владение языками как фактор влияния на общее здоровье.

Почему языки так сильно влияют на мозг и организм

Ибанес объясняет, что использование нескольких языков — это постоянная тренировка мозга.

— Разговор на нескольких языках постоянно тренирует несколько систем. Это заставляет вас управлять вниманием, подавлять вмешательство и переключаться между лингвистическими правилами, которые укрепляют сети, обычно ослабевающие с возрастом, — отмечает он.

Кроме когнитивной пользы, многоязычие имеет и социально-эмоциональные преимущества:

Матомовность также усиливает социальную связь, культурную принадлежность и, возможно, эмоциональную регуляцию. Этот опыт снижает стресс и поддерживает сердечно-сосудистое, метаболическое и иммунное здоровье.

Ученые предполагают, что эффект многоязычия может быть многослойным — от биологических и нейронных механизмов до социального влияния.

Европа и языки: где говорят больше всего

По данным ЕС, примерно 75% взрослого населения в ЕС владеет более чем одним языком.

Читать по теме Старость не радость или как негативное мышление ускоряет старение Отношение к старению может повлиять на продолжительность жизни. Читай, почему так.

Наивысшие показатели — в скандинавских странах. Южная Европа демонстрирует более низкий уровень многоязычия.

В Великобритании ситуация еще сложнее: количество учеников, сдающих языковые A-levels, в 2024 году упало до рекордно низких 2,97%.

Исследователи призывают развивать языковое образование

Ибанес убежден, что результаты исследования — серьёзный аргумент в пользу языковых программ:

В школах поощрение раннего и стабильного контакта с языком может создать долгосрочную когнитивную и эмоциональную устойчивость.

Он добавляет, что языковые курсы для взрослых способны укреплять социальную включенность, снижать одиночество и улучшать благополучие.

С точки зрения общественного здоровья, изучение языков вообще может стать экономически эффективной стратегией профилактики возрастных заболеваний.

Системы здравоохранения все чаще признают, что социальные и культурные факторы влияют на старение, и язык теперь должен быть частью этого разговора, — подытоживает Ибанес.

А знаешь ли ты, как убрать морщины на лице и замедлить их появление? Если нет, то обязательно посмотри наш материал.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!