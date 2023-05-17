Не торопись к водоему! Когда заканчивается запрет на рыбалку

Кто-то ждет контрнаступление, кому-то уже хочется увидеть, как разрушается вражеская империя, но для тех, кто привык жить в настоящий момент и любит ловить рыбу, важно также знать, когда заканчивается запрет на рыбалку.

Когда заканчивается запрет на рыбалку

С 1 апреля 2023 года в Украине на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов вступил в силу ежегодный нерестовый запрет на лов рыбы. Ее продолжительность отличается в зависимости от регионов и водоемов.

Для водохранилищ и озер с заливами, проливами, включая зону подтопления, запрет в целом будет продолжаться:

для любительской рыболовли — до 9 июня (включительно);

для промысловой рыболовли — до 16 июня (включительно).

Для рек и их корневых вод запрет будет длиться до 20 мая (включительно).

Что нельзя делать во время запрета

В период действия запрета нельзя использовать плавсредства в определенных местах нереста. Также не стоит заниматься промысловым рыболовством и проводить подводную охоту.

Кроме того, запрещено производить дноуглубительные, взрывные и другие работы, проводить соревнования по спортивному рыболовству, добывать строительные материалы в местах массового нереста водных биоресурсов.

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За нарушение этих правил предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.

Что можно делать во время запрета

Во время действия запрета разрешено заниматься любительской рыбалкой одной поплавочной удочкой с одним крючком или спиннингом. Делать это можно только в светлое время суток с берега в местах, определенных ихтиологическими отделами.

А пока ты ждешь окончания запрета, подготовься к хорошему улову и читай, как готовится уха и какие секреты ее приготовления.

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