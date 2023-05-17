Не торопись к водоему! Когда заканчивается запрет на рыбалку

Кто-то ждет контрнаступление, кому-то уже хочется увидеть, как разрушается вражеская империя, но для тех, кто привык жить в настоящий момент и любит ловить рыбу, важно также знать, когда заканчивается запрет на рыбалку.
С 1 апреля 2023 года в Украине на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов вступил в силу ежегодный нерестовый запрет на лов рыбы. Ее продолжительность отличается в зависимости от регионов и водоемов.
Для водохранилищ и озер с заливами, проливами, включая зону подтопления, запрет в целом будет продолжаться:
Для рек и их корневых вод запрет будет длиться до 20 мая (включительно).
В период действия запрета нельзя использовать плавсредства в определенных местах нереста. Также не стоит заниматься промысловым рыболовством и проводить подводную охоту.
Кроме того, запрещено производить дноуглубительные, взрывные и другие работы, проводить соревнования по спортивному рыболовству, добывать строительные материалы в местах массового нереста водных биоресурсов.
За нарушение этих правил предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.
Во время действия запрета разрешено заниматься любительской рыбалкой одной поплавочной удочкой с одним крючком или спиннингом. Делать это можно только в светлое время суток с берега в местах, определенных ихтиологическими отделами.
А пока ты ждешь окончания запрета, подготовься к хорошему улову и читай, как готовится уха и какие секреты ее приготовления.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!