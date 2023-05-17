Не поспішай до водойми! Коли закінчується заборона на риболовлю

Хтось чекає на контрнаступ, комусь вже хочеться побачити, як руйнується ворожа імперія, але для тих, хто звик жити у моменті та любить ловити рибу, важливо також знати, коли закінчується заборона на риболовлю.

Коли закінчується заборона на риболовлю

З 1 квітня 2023 року в Україні на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів набула чинності щорічна нерестова заборона на вилов риби. Її тривалість різниться, залежно від регіонів та водойм.

Для водосховищ і озер із затоками, протоками, включаючи зону підтоплення, заборона загалом триватиме:

для любительського лову — до 9 червня (включно);

для промислового лову — до 16 червня (включно).

Для річок та їх кореневих вод заборона загалом триватиме до 20 травня (включно).

Що не можна робити під час дії заборони

У період дії заборони не можна використовувати плавзасоби у визначених місцях нересту. Також не варто займатись промисловим рибальством, здійснювати підводне полювання та проводити змагання зі спортивного рибальства.

Крім того, заборонено проводити днопоглиблювальні, вибухові та інші роботи, добувати будівельні матеріали у місцях масового нересту водних біоресурсів.

За порушення цих правил передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Читати на тему Щоб повернутися з хорошим настроєм та уловом! Календар риболовлі на травень 2023 Розповідаємо про найвдаліші дні для риболовлі у травні 2023.

Що можна робити під час дії заборони

Під час дії заборони дозволено займатись любительською риболовлею однією поплавковою вудкою з одним гачком або ж спінінгом. Робити це можна лише у світлий час доби з берега в місцях, які визначені іхтіологічними відділами.

А поки ти чекаєш на закінчення заборони, підготуйся до гарного улову та читай, як готується уха та які секрети її приготування.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!