Не поспішай до водойми! Коли закінчується заборона на риболовлю

Хтось чекає на контрнаступ, комусь вже хочеться побачити, як руйнується ворожа імперія, але для тих, хто звик жити у моменті та любить ловити рибу, важливо також знати, коли закінчується заборона на риболовлю.
З 1 квітня 2023 року в Україні на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів набула чинності щорічна нерестова заборона на вилов риби. Її тривалість різниться, залежно від регіонів та водойм.
Для водосховищ і озер із затоками, протоками, включаючи зону підтоплення, заборона загалом триватиме:
Для річок та їх кореневих вод заборона загалом триватиме до 20 травня (включно).
У період дії заборони не можна використовувати плавзасоби у визначених місцях нересту. Також не варто займатись промисловим рибальством, здійснювати підводне полювання та проводити змагання зі спортивного рибальства.
Крім того, заборонено проводити днопоглиблювальні, вибухові та інші роботи, добувати будівельні матеріали у місцях масового нересту водних біоресурсів.
За порушення цих правил передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.
Під час дії заборони дозволено займатись любительською риболовлею однією поплавковою вудкою з одним гачком або ж спінінгом. Робити це можна лише у світлий час доби з берега в місцях, які визначені іхтіологічними відділами.
А поки ти чекаєш на закінчення заборони, підготуйся до гарного улову та читай, як готується уха та які секрети її приготування.
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