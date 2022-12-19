Снова заработают! Когда откроют станции метро Майдан Независимости и Крещатик

Метро для украинцев стало не просто быстрым транспортным средством, но и укрытием, местом единения. Здесь проводили концерты, шоу, интервью и выставки, пели песни и прятались от ракет, ведь уровень безопасности в метрополитене — наивысший.

Все это время киевлян волновало, почему до сих пор закрыты главные станции метро. Когда откроют станции метро Майдан Независимости и Крещатик, читай в материале.

Станции Майдан Независимости и Крещатик: когда откроют

С завтрашнего дня, 20 декабря 2022 года, станции метро Майдан Независимости и Крещатик снова заработают для всех посетителей киевского метрополитена. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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К тому же планируют открыть и переход между станциями, что значительно упростит движение по центру города и между ветками метро. Эта часть метрополитена, включая станции, была закрыта для посетителей с начала полномасштабного вторжения России.

Таким образом, для поездок станут доступны все станции киевского метро, кроме Днипро и Гидропарк.

Как работает метро в Киеве сейчас

Режим перевозок ежедневно с 06:00 до 22:00. Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях составляет 8-10 минут, а в час пик интервал сокращается до 4-5 минут.

Станции Днипро и Гидропарк поезда проезжают без остановки.

Все пересадочные узлы с 20 декабря начнут работать в обычном режиме:

Золотые ворота — Театральная;

Театральная; Площадь Льва Толстого — Дворец спорта;

Дворец спорта; Крещатик — Майдан Независимости.

Стоимость проезда составляет 8 грн. Во время воздушной тревоги киевский метрополитен работает как укрытие.

Раньше мы рассказывали, как будет функционировать Киев в случае длительного блэкаута.

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