Знову працюватимуть! Коли відкриють станції метро Майдан Незалежності та Хрещатик

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 19 Грудня 2022, 13:02
Завтра відкриють станції метро Майдан Незалежності та Хрещатик — Кличко
Фото: Unsplash

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