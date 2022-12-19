Знову працюватимуть! Коли відкриють станції метро Майдан Незалежності та Хрещатик

Метро для українців стало не просто швидким засобом транспорту, а й укриттям та місцем єднання. Тут проводили концерти, шоу, інтерв’ю та виставки, співали пісень та ховалися від ракет, адже рівень безпеки в метрополітені — найвищий.
Увесь цей час киян турбувало, чому закриті центральні станції підземки. Коли відкриють станції метро Майдан Незалежності та Хрещатик, читай у матеріалі.
Від завтра, 20 грудня 2022 року, станції метро Майдан Незалежності та Хрещатик знову запрацюють для всіх відвідувачів київського метрополітену. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
До того ж планують відкрити й перехід між станціями, що значно спростить рух центром міста та між гілками метро. Ця частина метрополітену включно зі станціями була зачинена для відвідувачів з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Таким чином для поїздок стануть доступні всі станції київського метро крім: Дніпро та Гідропарк.
Нині розклад роботи метрополітену такий.
Режим перевезень щодня з 06:00 до 22:00. Орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях становить 8-10 хвилин, а в години пік інтервал скорочується до 4-5 хвилин.
Станції Дніпро та Гідропарк поїзди проїжджають без зупинки.
Усі пересадкові вузли з 20 грудня почнуть працювати у звичайному режимі:
Вартість проїзду становить 8 грн. Під час повітряної тривоги київський метрополітен працює як укриття.
Раніше ми розповідали, як функціонуватиме Київ за умови тривалого блекауту.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!