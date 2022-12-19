Знову працюватимуть! Коли відкриють станції метро Майдан Незалежності та Хрещатик

Метро для українців стало не просто швидким засобом транспорту, а й укриттям та місцем єднання. Тут проводили концерти, шоу, інтерв’ю та виставки, співали пісень та ховалися від ракет, адже рівень безпеки в метрополітені — найвищий.

Увесь цей час киян турбувало, чому закриті центральні станції підземки. Коли відкриють станції метро Майдан Незалежності та Хрещатик, читай у матеріалі.

Станції Майдан Незалежності та Хрещатик: коли відкриють

Від завтра, 20 грудня 2022 року, станції метро Майдан Незалежності та Хрещатик знову запрацюють для всіх відвідувачів київського метрополітену. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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До того ж планують відкрити й перехід між станціями, що значно спростить рух центром міста та між гілками метро. Ця частина метрополітену включно зі станціями була зачинена для відвідувачів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Таким чином для поїздок стануть доступні всі станції київського метро крім: Дніпро та Гідропарк.

Як працює метро у Києві зараз

Нині розклад роботи метрополітену такий.

Режим перевезень щодня з 06:00 до 22:00. Орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях становить 8-10 хвилин, а в години пік інтервал скорочується до 4-5 хвилин.

Станції Дніпро та Гідропарк поїзди проїжджають без зупинки.

Усі пересадкові вузли з 20 грудня почнуть працювати у звичайному режимі:

Золоті ворота — Театральна;

Театральна; Площа Льва Толстого — Палац спорту;

Палац спорту; Хрещатик — Майдан Незалежності.

Вартість проїзду становить 8 грн. Під час повітряної тривоги київський метрополітен працює як укриття.

Раніше ми розповідали, як функціонуватиме Київ за умови тривалого блекауту.

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