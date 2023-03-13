Как адаптироваться к летнему времени, чтобы не сбить режим? Помоги себе и ребенку

В последнее воскресенье марта украинцы будут переводить стрелки времени на час вперед. Впервые переводить часы решили в Германии, чтобы уменьшить расходы на электроэнергию во время войны.

Таким образом стремились синхронизировать человеческую активность со световым днем. Уже через 50 лет такой переход стал общепринятым, и большая часть Северного полушария сегодня продолжает переводить стрелки часов.

Изменение во времени может показаться чем-то пустяковым, но на самом деле наш организм очень чувствителен к этому. Адаптация к новому времени может длиться день, а может и несколько.

Сейчас также смотрят

За это время можно испытывать различные побочные эффекты, например, просыпание среди ночи или неполадки в режиме сна.

Когда именно следует перевести часы на летнее время, мы уже рассказывали, а вот как безболезненно адаптироваться к изменениям, читай в материале. Об этом рассказала доктор медицинских наук Крейг Канапари.

Переход на летнее время: последствия для детей и взрослых

К сожалению, существует мало исследований, как изменение временного пояса влияет на организм ребенка. Но есть маленький общенаучный факт.

Подросткам и людям, которым нужен будильник, чтобы проснуться утром, будет трудно переходить на летнее время. Зато детям и взрослым, наоборот, труднее дастся переход на зимнее время.

Как отмечает Крейг Канапари, особенно трудным и ощутимым этот переход будет для подростков. И не только потому, что это заберет дополнительный час сна. На самом деле труднее будет изменить режим и начать засыпать на час раньше.

Как помочь ребенку и себе адаптироваться

На адаптацию потребуется время, но можно сделать ее менее болезненной. Для этого надо лишь немножко подкорректировать график под изменения.

Крейг Канапари советует в последнее воскресенье марта разбудить ребенка на час раньше, чем обычно. Это несколько увеличит дефицит сна и поможет быстрее заснуть ночью.

Если тебе тоже трудно переходить на летнее время и ты испытываешь недостаток сна, то тоже проснись на час раньше.

Если же у тебя новорожденный малыш и ты переживаешь, что у него короткий сон, то читай, сколько должен спать ребенок в соответствии с возрастом.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.