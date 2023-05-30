Лето, солнце и тополиный пух: какие симптомы аллергии и как с ней бороться

Когда одни люди радуются теплой погоде и солнечным дням, другие — нет, ведь они страдают от аллергических реакций. В конце мая и начале июня уже начинает цвести тополь, что вызывает проблемы со здоровьем и самочувствием у многих людей.

Мы расскажем о симптомах аллергии на тополиный пух и как с ней бороться.

Тополь начинает цвести приблизительно в один и тот же период, что и берёзы, дуб, ольхи, лещины, различные виды трав и цветов.

Пух тополя разлетается по улице на сотни метров, он может переносить споры других растений, которые могут быть более сильными аллергенами.

Тополиный пух может также попадать в помещения, поэтому избегать его очень тяжело. У многих людей начинается поллиноз — сезонная аллергия.

Этих деревьев очень много в больших городах и не только, ведь тополя хорошо борются с загазованностью. Кроме того, они не потребуют особой почвы или климата.

Симптомы аллергии на тополиный пух

Аллергия на тополиный пух может быть как у взрослых, так и у детей. Самые распространённые симптомы:

слезоточивость;

опухшие веки;

приступы чихания;

аллергический насморк;

покраснение носа;

головные боли;

плохой сон и другие.

Также у детей до семи лет может быть плаксивость и потеря аппетита. Стоит знать, что чувствительность к пыльце развивается на втором году жизни. Поэтому, если ты заметил(-а) симптомы аллергии у грудного ребенка, скорее всего, это что-то другое. Но обязательно надо проконсультироваться с врачом.

Также аллергию часто могут спутать с простудой, начинают покупать капли для носа, жаропонижающие средства. Но часто при аллергии люди могут ощущать нарушение дыхания, одышку, сухой кашель, особенно в вечернее или ночное время. Если такие приступы повторяются, это, вероятнее всего, аллергия.

Как бороться с аллергией на тополиный пух

Прежде всего нужно оборотиться к врачу. Он может выписать таблетки или спрей для носа, который подойдет именно тебе. Не стоит самостоятельно покупать лекарства, ведь так можно только хуже.

Также можно уменьшить аллергические симптомы, если следовать простым рекомендациям:

не гулять в ветряную погоду;

носить солнцезащитные аллерго-очки и респиратор для аллергиков;

принимать душ после прогулки и менять одежду;

делать влажную уборку каждый день;

укреплять иммунитет;

делать дыхательные упражнения;

повесить на окна москитную сетку или марлю, чтобы пух не попадал в дом.

После прогулки лучше принимать душ, чтобы снизить симптомы аллергии, но средства должны помогать, а не вредить. Ранее мы рассказывали, чем мыть тело при аллергии.

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