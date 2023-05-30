Літо, сонце та пух тополі: симптоми алергії та як з нею боротися

Коли одні люди радіють теплій погоді та сонячним дням, інші — ні, адже вони страждають від алергічних реакцій. Наприкінці травня та на початку червня вже починає цвісти тополя, що викликає проблеми зі здоров’ям та самопочуттям у багатьох людей.

Ми розповімо про симптоми алергії на пух тополі і як із нею боротися.

Тополя починає цвісти приблизно в той самий період, що і берези, дуб, вільхи, ліщини, різні види трав і квітів. Пух тополі розлітається вулицею на сотні метрів, він може переносити спори інших рослин, які можуть бути сильнішими алергенами.

Тополиний пух може також потрапляти до помешкань, тому уникати його дуже складно. У багатьох людей починається поліноз — сезонна алергія.

Цих дерев дуже багато як у великих містах, так і малих населених пунктах, адже тополі добре борються із загазованістю. Крім того, вони не потребують особливого ґрунту чи клімату.

Симптоми алергії на пух тополі

Алергія на пух тополі може бути як у дорослих, так і у дітей. Найпоширеніші симптоми:

сльозогінність;

опухлі повіки;

напади чхання;

алергічний нежить;

почервоніння носа;

головні болі;

поганий сон та інші.

Також у дітей до семи років може бути плаксивість та втрата апетиту. Варто знати, що чутливість до пилку розвивається на другому році життя. Тому, якщо ти помітив(-ла) симптоми алергії у немовляти, то це, найімовірніше, щось інше. Але обов’язково треба проконсультуватися з лікарем.

Також алергію часто можуть сплутати із застудою, купують каплі для носа, жарознижувальні засоби тощо. Але часто при алергії люди можуть відчувати порушення дихання, задишку, сухий кашель, особливо у вечірній або нічний час. Якщо такі напади повторюються, то це, найімовірніше, алергія.

Як боротися з алергією на пух тополі

Насамперед потрібно звернутися до лікаря. Він може виписати пігулки або спрей для носа, який підійде саме тобі. Не варто самостійно купувати ліки, адже можна лише нашкодити.

Можна також зменшити алергічні симптоми, якщо дотримуватися простих рекомендацій:

не гуляти у вітряну погоду;

носити протисонцеві алерго-окуляри та респіратор для алергіків;

приймати душ після прогулянки та міняти одяг;

робити вологе прибирання щодня;

зміцнювати імунітет;

робити дихальні вправи;

повісити на вікна москітну сітку чи марлю, щоб пух не потрапляв у будинок.

Після прогулянки краще приймати душ, щоб зменшити симптоми алергії, але засоби мають допомагати, а не шкодити. Раніше ми розповідали, чим мити тіло при алергії.

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