Маркетинг или реальная угроза? Что нужно знать об алюминии в антиперспирантах

На просторах Tik-Tok и Instagram пользователи в одночасье стали поднимать тему алюминия в дезодорантах. Уже через некоторое время начала появляться и реклама от блогеров и врачей — вариантов без алюминия в составе. Посыл достаточно прост: такие средства гигиены значительно безопаснее, ведь не провоцируют накопление металла в организме.

Может ли обычный дезодорант / антиперспирант повышать уровень металлов в организме? И если да, почему на это никто не обращал внимания раньше? В этой теме я решила разобраться подробно, ведь сейчас лето, и это удачное время, чтобы позаботиться о гигиене и защите от неприятных запахов.

Вікна-Новини (vikna.tv) собрали актуальные исследования на тему, а также расспросили дерматолога Веру Павлову о возможном вреде дезодорантов, как правильно подобрать средство от пота на лето и чего избегать в составе.

Может ли алюминий проникать в кожу из дезодоранта

В большинстве популярных антиперспирантов, защищающих подмышки от выделения пота, содержатся соли алюминия. Именно они помогают блокировать процесс пота методом закупоривания потовых желез. Соли алюминия растворяются в коже, проходят в поры, где создают эффект пробки. Потому пот и не может выделиться.

Дезодоранты не блокируют потоотделение, а лишь маскируют запах пота. В дезодорантах чаще всего нет алюминия в составе. Но это не мешает работать рекламе, где рассказывают, что лучше выбрать дорогостоящую альтернативу без вредных металлов. Кое-где в таких роликах даже запугивают онкологией!

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Исследования 2014 года и результаты 2025 показали, что связи между раком и алюминием в антиперспирантах нет. Так что использование средств против пота с алюминием в составе не может спровоцировать онкологию.

Исследование 2001 показало, что за одно использование антиперспиранта в кожу может впитаться 0,012% или 4 микрограмма алюминия. А в день мы съедаем 7-9 мг такого металла.

Уровень абсорбции (всасывания — ред.) алюминия в кожу крайне низкий. Даже если использовать антиперспирант несколько раз в день. Ведь алюминий не попадает в кожу, а остается в потовых каналах, объясняет и доктор медицинских наук и доцент Медицинского колледжа при Университете штата Огайо Сюзан Массик.

Вікна-Новини расспросили дерматолога Веру Павлову об объемах всасывания алюминия из антиперспирантов. Врач также считает, что он практически не всасывается и не несет угрозы. Но следует помнить о людях, организмы которых склонны к накоплению металлов.

В частности, металла не хватает для того, чтобы спровоцировать угрозу для здоровья. То же касается и поврежденной (например, бритьем) кожи.

Поэтому рекламу от блогеров, где приводят аргумент о вредных металлах в дезодорантах, можно считать манипуляцией, или недостаточно грамотно придуманной стратегией продажи другого продукта.

Стоит ли избегать дезодорантов с алюминием

Алюминий в средствах против пота не представляет угрозы для большинства людей. Однако тем, у кого есть серьезные заболевания из перечня ниже, следует всячески ограничивать контакт с металлом.

Люди с заболеваниями почек, хронической почечной недостаточностью. У этих людей, в случае ослабленных почек, могут возникнуть проблемы с выведением металла из организма, фильтрацией.

Вера Павлова также относит к категории риска людей, которые находятся на диализе или имеют искусственную почку. В таких случаях лучше использовать именно дезодоранты. А подобрать лучший вариант может врач.

Люди с заболеваниями костей. Повышенный уровень алюминия в организме может ослаблять кости. А наличие проблем с почками и костями сразу может спровоцировать остеомаляцию.

По некоторым исследованиям уровень алюминия в организме может повышаться при болезни Альцгеймера. Это может быть вероятно связано с нарушением его выведения.

Как алюминий может скапливаться в организме

— Основными симптомами накопления алюминия в организме является нейротоксический эффект на мозг, который сначала проявляется в виде дезориентации, нарушений памяти. Основной стадией является деменция, — объясняет дерматолог Вера Павлова.

Если не через антиперспирант, то как алюминий накапливается в организме? Следует помнить, что этот металл является одним из самых распространенных элементов на Земле, поэтому люди часто с ним сталкиваются. К примеру, алюминий может попадать в организм из пищи и воды, посуды, пищевых добавок.

Еще один источник — лекарства и вакцины. Но не следует демонизировать вакцинацию из-за возможного небольшого содержания металла. Если ты боишься влияния алюминия или болезни почек / костей, перед вакцинацией проконсультируйся с врачом.

Алюминий содержится и в косметике. В частности, в некоторых кремах, зубных пастах, тенях для век, пудрах и румянах. Но последние исследования свидетельствуют, что и их содержание недостаточно для того, чтобы спровоцировать болезнь Альцгеймера или другие заболевания.

Возможными рисками являются аллергические реакции, раздражение кожи. Если у тебя есть беспокойство по поводу накопления металлов в организме, можно обратиться к врачу и сдать необходимые анализы.

Как выбрать дезодорант и антиперспирант

Прежде всего нужно обращать внимание на состав. Вера Павлова делится, каких веществ следует избегать в антиперспирантах и ​​дезодорантах:

парабены (несут угрозу для эндокринной системы);

триклозан (антибактериальный компонент, который при длительном использовании может способствовать стойкости микробов на коже).

Антиперспиранты имеют больше “функций”, ведь их можно подобрать по желаемой длительности эффекта, зоне нанесения (подмышки, ладони, другие зоны), а также форме средства. Это могут быть спреи, кремы, ролики, стики.

Меньше всего раздражают кожу антиперспиранты в форме стиков. Они подойдут для чувствительной кожи, однако могут оставлять следы на темной одежде, — объясняет врач-дерматолог.

Для тех, у кого потливость легкая, можно выбрать антиперспирант с содержанием алюминий-хлоргидрата или алюминий-циркония. Тем, у кого потливость избыточна, лучше выбрать антиперспирант с содержанием алюминий хлорида. Чаще всего средства с алюминий хлоридом назначает врач.

Чувствительной или поврежденной коже подойдут средства без спиртов, отдушек и красителей, объясняет врач. И лучше выбирать их в форме стиков или роликов. Обращай внимание на отметки: fragrance free, без ароматизаторов, для чувствительной/гипоаллергенной кожи.

Когда использовать антиперспирант: утром или вечером

Немало людей пытаются использовать антиперспиранты постоянно, чтобы не успевать потеть. Дерматолог объясняет, что непрерывно пользоваться средствами против пота не стоит.

Часто наносить антиперспирант в течение дня не рекомендуется, так как может возникнуть привыкание кожи к средству. Также это чревато раздражением. Достаточно правильно подобрать средство, которое будет защищать в течение дня.

В общем, лучше наносить антиперспирант в вечернее время. Вера Павлова объясняет это тем, что вечером активность потовых желез снижена, а кожа сухая. Нанесение средств против пота на ночь позволяет лучше заблокировать потоотделение. Утром или днем ​​эффект можно восстановить дезодорантом, чтобы избавиться от нежелательных запахов.

В течение дня лучше не использовать антиперспиранты, ведь лучше они работают во время нанесения вечером на сухую и чистую кожу. Больше не значит лучше.

Дерматолог напоминает, что норма эффективности антиперспирантов зависит от многих вещей:

состава;

концентрации активного ингредиента;

активности потовых желез;

правильности нанесения средства

— Обычно хорошо подобранный антиперспирант может снизить потоотделение на 20-30%, а в некоторых случаях более чем на 40%. Это норма эффективности. Средства с отметками 12, 48 или 72 часа указывают на длительность защиты, но эти данные условны, — объясняет Вера Павлова.

В каких случаях средства против пота должен подбирать врач

Обращаться к врачу за подбором антиперспиранта / дезодоранта можно в случаях, если предыдущие средства не дали желаемого эффекта.

Если у вас чрезмерная потливость, которая ухудшает качество жизни, или может быть признаком внутреннего заболевания. А также в случаях, когда после нанесения средства появляется жжение, зуд, сыпь, другие неприятные ощущения, — говорит Вера Павлова.

Обратиться к врачу нужно и в случае, если тебе тяжело самостоятельно подобрать средство против пота. Особое внимание следует обращать обладателям чувствительной или проблемной кожи.

Раньше мы делились советами дерматолога, как не потеть летом.

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