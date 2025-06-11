Маркетинг чи реальна загроза? Що потрібно знати про алюміній в антиперспірантах

На просторах Tik-Tok та Instagram користувачі одномоментно стали піднімати тему алюмінію у дезодорантах. Уже за деякий час почала з’являтися і реклама від блогерів та лікарів — варіантів без алюмінію у складі. Посил доволі простий: такі засоби гігієни значно безпечніші, адже не провокують накопичення металу в організмі.

Та чи може звичайний дезодорант / антиперспірант підвищувати рівень металів в організмі? І якщо так, чому на це ніхто не звертав уваги раніше? У цій темі я вирішила розібратися детально, адже зараз літо, і вдалий час, аби подбати про гігієну і захист від неприємних запахів.

Вікна-Новини (vikna.tv) зібрали актуальні дослідження на тему, а також розпитали дерматологиню Віру Павлову про можливу шкоду дезодорантів, як правильно підібрати засіб проти поту на літо і чого уникати у складі.

Чи може алюміній проникати у шкіру з дезодоранту

У більшості популярних антиперспірантів, які захищають пахви від виділення поту, містяться солі алюмінію. Саме вони допомагають блокувати процес пітніння методом закупорювання потових залоз. Солі алюмінію розчиняються у шкірі, проходять у пори, де створюють ефект пробки. Тому піт і не може виділитися.

Натомість дезодоранти не блокують потовиділення, а лише маскують запах поту. У дезодорантах найчастіше немає алюмінію у складі. Однак це не заважає працювати рекламі, де розповідають, що краще вибрати дорогу альтернативу без шкідливих металів. Подекуди у таких роликах навіть залякують онкологією!

Тож чи програє “дейзік” за 70 гривень аналогічному, тільки за 700 грн? Нумо розбиратися разом з дослідниками.

Дослідження 2014 року та результати 2025 року показали, що зв’язку між раком та алюмінієм в антиперспірантах немає. Тож використання засобів проти поту з алюмінієм у складі не може спровокувати онкологію.

Дослідження 2001 року показало, що за одне використання антиперспіранту у шкіру може увібратися 0,012% або 4 мікрограми алюмінію. А на день ми з’їдаємо 7-9 мг такого металу.

Рівень абсорбції (всотування — ред.) алюмінію у шкіру є вкрай низьким. Навіть якщо використовувати антиперспірант кілька разів на день. Адже алюміній не потрапляє у шкіру, а залишається у потових каналах, пояснює і докторка медичних наук та доцентка Медичного коледжу при Університеті штату Огайо Сюзан Массік.

Вікна-Новини розпитали дерматологиню Віру Павлову про обсяг всмоктування алюмінію з антиперспірантів. Лікарка також вважає, що він практично не всмоктується і не несе загрози. Та варто пам’ятати про людей, організми яких схильні до накопичення металів.

Зокрема металу не вистачає для того, аби спровокувати загрозу для здоров’я. Те саме стосується і пошкодженої (наприклад, голінням) шкіри.

Тож рекламу від блогерів, де наводять аргумент про шкідливі метали у дезодорантах, можна вважати маніпуляцією, або ж недостатньо грамотно вигаданою стратегією продажу іншого продукту.

Чи варто уникати дезодорантів з алюмінієм

Алюміній у засобах проти поту не несе загрози для більшості людей. Однак тим, у кого є серйозні захворювання з переліку нижче, варто всіляко обмежувати контакт з металом.

Люди із захворюваннями нирок, хронічною нирковою недостатністю. У цих людей, у випадку ослаблених нирок, можуть бути проблеми із виведенням металу з організму, фільтрацією.

Віра Павлова також відносить до категорії ризику людей, які перебувають на діалізі чи мають штучну нирку. У таких випадках краще використовувати саме дезодоранти. А підібрати найкращий варіант може лікар.

Люди із захворюваннями кісток. Підвищений рівень алюмінію в організмі може послаблювати кістки. А наявність проблем із нирками та кістками відразу можуть спровокувати остеомаляцію.

Є дослідження, які показують, що високий рівень алюмінію в організмі може провокувати хворобу Альцгеймера, та кількість металу в засобах проти поту не здатна стати ризиком.

Як алюміній може накопичуватися в організмі

— Основними симптомами накопичення алюмінію в організмі є нейротоксичний ефект на головний мозок, який спершу проявляється у вигляді дезорієнтації, порушеннях пам’яті. Основною стадією є деменція, — пояснює дерматологиня Віра Павлова.

Якщо не через антиперспірант, то як алюміній накопичується в організмі? Варто пам’ятати, що цей метал є одним з найпоширеніших елементів на Землі, тому люди часто з ним стикаються. Наприклад, алюміній може потрапляти в організм з їжі та води, посуду, харчових добавок.

Ще одне джерело — ліки та вакцини. Однак не варто демонізувати вакцинацію через можливий невеликий вміст металу. Якщо ти боїшся впливу алюмінію чи маєш хвороби нирок / кісток, перед вакцинацією проконсультуйся з лікарем.

Алюміній міститься і в косметиці. Зокрема у деяких кремах, зубних пастах, тінях для повік, пудрах і рум’янах. Та останні дослідження свідчать, що і їхній вміст недостатній для того, аби спровокувати хворобу Альцгеймера чи інші захворювання.

Можливими ризиками є алергічні реакції, подразнення шкіри. Якщо у тебе є занепокоєння щодо накопичення металів в організмі, можна звернутися до лікаря та здати необхідні аналізи.

Як вибрати дезодорант і антиперспірант

Найперше — потрібно звертати увагу на склад. Віра Павлова ділиться, яких речовин потрібно уникати в антиперспірантах та дезодорантах:

парабени (несуть загрозу для ендокринної системи);

триклозан (антибактеріальний компонент, який за тривалого використання може сприяти стійкості мікробів на шкірі).

Антиперспіранти мають більше “функцій”, адже їх можна підібрати за бажаною тривалістю ефекту, зоною нанесення (пахви, долоні, інші зони), а також формою засобу. Це можуть бути спреї, креми, ролики, стіки.

Найменше подразнюють шкіру антиперспіранти у формі стіків. Вони підійдуть для чутливої шкіри, однак можуть лишати сліди на темному одязі,— пояснює лікар-дерматолог.

Для тих, у кого пітливість є легкою, можна вибрати антиперспірант зі вмістом алюміній-хлоргідрату або алюміній-цирконію. Тим, у кого пітливість надмірна, краще вибрати антиперспірант зі вмістом алюміній хлориду. Найчастіше засоби з алюміній хлоридом призначає лікар.

Чутливій або пошкодженій шкірі підійдуть засоби без спиртів, віддушок і барвників, пояснює лікар. І найкраще вибирати їх у формі стіків або роликів. Звертай увагу на позначки: fragrance free, без ароматизаторів, для чутливої / гіпоалергенної шкіри.

Коли використовувати антиперспірант: зранку чи ввечері

Чимала кількість людей намагаються використовувати антиперспіранти постійно, аби не встигати пітніти. Дерматологиня пояснює, що безперервно користуватися засобами проти поту не варто.

Наносити часто антиперспірант протягом дня не рекомендується, бо може виникнути звикання шкіри до засобу. Також це загрожує подразненням. Достатньо правильно підібрати засіб, який захищатиме протягом дня.

Загалом краще наносити антиперспірант у вечірній час. Віра Павлова пояснює це тим, що ввечері активність потових залоз є зниженою, а шкіра сухою. Нанесення засобів проти поту на ніч дає можливість краще заблокувати потовиділення. Зранку чи вдень ефект можна поновити дезодорантом, аби позбутися небажаних запахів.

Протягом дня краще не використовувати антиперспіранти, адже найкраще вони працюють під час нанесення ввечері на суху та чисту шкіру. Більше не означає краще.

Дерматологиня нагадує, що норма ефективності антиперспірантів залежить від багатьох речей:

складу;

концентрації активного інгредієнта;

активності потових залоз;

правильності нанесення засобу.

— Зазвичай добре підібраний антиперспірант може знизити потовиділення на 20-30%, а в деяких випадках на понад 40%. Це є нормою ефективності. Засоби з позначками 12, 48 чи 72 години показують на тривалість захисту, та ці дані є умовними, — пояснює Віра Павлова.

В яких випадках засоби проти поту має підбирати лікар

Звертатися до лікаря за підбором антиперспіранту/дезодоранту можна у випадках, якщо попередні засоби не дали бажаного ефекту.

Якщо ви маєте надмірну пітливість, яка погіршує якість життя, або може бути ознакою внутрішнього захворювання. А також у випадках, якщо після нанесення засобу виникає печіння, свербіж, висипи, інші неприємні відчуття, — каже Віра Павлова.

Звернутися до лікаря потрібно й у випадку, якщо тобі важко самостійно підібрати засіб проти поту. Особливу увагу варто звертати власникам чутливої чи проблемної шкіри.

Раніше ми ділилися порадами дерматолога, як не пітніти влітку.

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