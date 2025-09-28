Успех в лечении болезни Хантингтона: как генная терапия спасает мозг

Представь себе, что врачи нашли способ остановить одну из самых страшных болезней мозга — болезнь Хантингтона.

Это заболевание передаётся по наследству и постепенно разрушает мозг, заставляя человека терять память, дрожать и утрачивать контроль над телом.

Раньше от неё не было спасения.

Но учёные совершили невероятный прорыв: они разработали лечение, которое замедляет развитие болезни на 75%.

Это означает, что ухудшение состояния, которое должно было бы произойти за один год, теперь будет длиться четыре года. Для пациентов это настоящий подарок, который позволит им жить намного дольше и качественнее.

Об этом рассказала профессор Сара Табризи в интервью BBC News.

Как работает новое лечение?

Болезнь Хантингтона возникает из-за ошибки в ДНК. Эта ошибка заставляет мозг производить вредный белок, который убивает его клетки.

Новое лечение — это особая генная терапия. Во время сложной операции врачи вводят в мозг пациента специальный вирус.

Не бойся, этот вирус безопасен. Он работает как почтальон: доставляет в клетки мозга инструкцию, которая приказывает им производить вещество.

Это вещество, в свою очередь, снижает уровень того самого вредного белка.

То есть, мозг сам начинает бороться с болезнью, что помогает спасти его клетки от гибели.

Это даёт надежду миллионам

Результаты лечения впечатляют. Один из пациентов, который из-за болезни не мог работать, смог вернуться к любимому делу.

Другие, которые, по прогнозам, уже должны были бы сидеть в инвалидных колясках, до сих пор ходят.

Для 30-летнего мужчины по имени Джек Мей-Дэвис, чей отец умер от этой болезни, эта новость стала настоящим чудом.

Он всегда знал, что ему грозит та же участь, но теперь верит, что сможет прожить долгую жизнь.

Лечение пока очень дорогое, и операция сложная. Но учёные верят, что это только начало.

Они надеются, что со временем смогут лечить молодых людей ещё до появления симптомов, чтобы болезнь вообще никогда не началась.

