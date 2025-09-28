Успіх у лікуванні хвороби Хантінгтона: як генна терапія рятує мозок

Уяви собі, що лікарі знайшли спосіб зупинити одну з найстрашніших хвороб мозку — хворобу Хантінгтона.

Це захворювання передається у спадок і поступово руйнує мозок, змушуючи людину забувати все, тремтіти й втрачати контроль над тілом.

Раніше від неї не було порятунку.

Але вчені зробили неймовірний прорив: вони розробили лікування, що уповільнює хворобу на 75%.

Це означає, що погіршення стану, яке мало б відбутися за один рік, тепер триватиме чотири роки. Для пацієнтів це справді дарунок, що дозволить їм жити набагато довше і якісніше.

Розповіла професор Сара Табрізі в інтерв’ю BBC News.

Як працює нове лікування?

Хвороба Хантінгтона виникає через помилку в ДНК. Ця помилка змушує мозок виробляти шкідливий білок, який і вбиває його клітини.

Нове лікування — це особлива генна терапія. Під час складної операції лікарі вводять у мозок пацієнта спеціальний вірус.

Не бійся, цей вірус безпечний. Він працює як листоноша: доставляє в клітини мозку інструкцію, яка наказує їм виробляти речовину. Ця речовина, своєю чергою, знижує рівень того самого шкідливого білка.

Тобто, мозок сам починає боротися з хворобою, що допомагає врятувати його клітини від загибелі.

Це дає надію мільйонам

Результати лікування вражають. Один із пацієнтів, який через хворобу не міг працювати, зміг повернутися до улюбленої справи.

Інші, які за прогнозами вже мали б сидіти в інвалідних візках, досі ходять.

Для 30-річного чоловіка, на ім’я Джек Мей-Девіс, чий батько помер від цієї хвороби, ця новина стала справжнім дивом.

Він завжди знав, що йому загрожує та ж доля, але тепер він вірить, що зможе прожити довге життя.

Лікування поки дуже дороге, і операція складна. Але вчені вірять, що це лише початок.

Вони сподіваються, що з часом зможуть лікувати молодих людей ще до появи симптомів, аби хвороба взагалі ніколи не почалася.

