Здоровье и красота

Только визуальный эффект и ничего больше! Преимущества и недостатки ботокса для волос и кому его нельзя делать

Виктория Мельник, редактор сайта 24 марта 2023, 20:00
Ботокс для волос
Фото: Pexels

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