Только визуальный эффект и ничего больше! Преимущества и недостатки ботокса для волос и кому его нельзя делать

Красивые и здоровые волосы — то, к чему стремится многие женщины и мужчины. С развитием индустрии красоты появилось много новых услуг, способных подарить красивый результат: шелковистые волосы, здоровая структура и слаженность посечености по всей длине.
Особенно популярным стал ботокс для волос: что это за процедура и каковы ее преимущества и недостатки для волос — рассказываем дальше.
Трихолог Татьяна Скакун говорит, что процедура должна визуально восстанавливать волос. Ботокс для волос увлажняет и насыщает его.
Процедура получила свое название благодаря использованию ботулотоксина, который добавляется в состав специальной маски или сыворотки, наносится на волосы, — добавляет трихолог.
Процедура получила свое название благодаря использованию ботулотоксина, который добавляется в состав специальной маски или сыворотки, наносится на волосы, — добавляет трихолог.
Не стоит думать, что процедура сможет “вылечить” все болезни твоих локонов. Однако в состав ботокса входят кератин, гиалуроновая кислота, аминокислоты и витамины, которые однозначно улучшат состояние волос.
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Татьяна Скакун отмечает: эффект только визуальный, поэтому не стоит считать ботокс для волос — лечебной процедурой. Для постоянного результата следует время от времени обновлять ботокс.
Ботокс для волос можно делать три – четыре раза в год. В общем, процедура выполняется в три этапа: после обычного мытья головы парикмахер наносит на волосы препарат, который и называется ботоксом. Препарат держат на волосах некоторое время, затем смывают с помощью уходовых средств.
Эффект держится от двух до четырех месяцев в зависимости от частоты мытья волос.
Эффект держится от двух до четырех месяцев в зависимости от частоты мытья волос.
Среди основных недостатков процедуры ботокса — нарушение структуры и целостности волоса, ведь так разрушаются белковые связи.
Также из-за частого повторения процедуры твои волосы потеряют возможность восстанавливаться естественным путем, станут ломкими и сухими.
К минусам процедуры также относят увеличение выпадения волос.
К минусам процедуры также относят увеличение выпадения волос.
В то же время трихолог говорит, что, несмотря на преимущества, после процедуры придется долго восстанавливать волосы с помощью уходовых средств.
Ботокс не подходит для людей, страдающих псориазом волосистой части головы. Также существует еще несколько противопоказаний ботоксу:
Зато сделать волосы здоровыми не только с виду можно и дома: простые методы и советы от трихолога читай в нашем другом материале.
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