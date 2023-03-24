Только визуальный эффект и ничего больше! Преимущества и недостатки ботокса для волос и кому его нельзя делать

Красивые и здоровые волосы — то, к чему стремится многие женщины и мужчины. С развитием индустрии красоты появилось много новых услуг, способных подарить красивый результат: шелковистые волосы, здоровая структура и слаженность посечености по всей длине.

Особенно популярным стал ботокс для волос: что это за процедура и каковы ее преимущества и недостатки для волос — рассказываем дальше.

Ботокс для волос

Трихолог Татьяна Скакун говорит, что процедура должна визуально восстанавливать волос. Ботокс для волос увлажняет и насыщает его.

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Процедура получила свое название благодаря использованию ботулотоксина, который добавляется в состав специальной маски или сыворотки, наносится на волосы, — добавляет трихолог.

Не стоит думать, что процедура сможет “вылечить” все болезни твоих локонов. Однако в состав ботокса входят кератин, гиалуроновая кислота, аминокислоты и витамины, которые однозначно улучшат состояние волос.

Преимущества ботокса для волос

Процедура визуально увеличивает объем волос, они становятся более густыми. Ботокс зрительно укрепляет локоны, поскольку активные вещества в его составе содержат белки и витамины. Также активные компоненты смягчают волосы, придают волосам гладкую и шелковистую текстуру. Еще улучшается состояние кожи головы: ботокс помогает снизить раздражение и улучшить кровообращение.

Татьяна Скакун отмечает: эффект только визуальный, поэтому не стоит считать ботокс для волос — лечебной процедурой. Для постоянного результата следует время от времени обновлять ботокс.

Недостатки ботокса для волос

Ботокс для волос можно делать три – четыре раза в год. В общем, процедура выполняется в три этапа: после обычного мытья головы парикмахер наносит на волосы препарат, который и называется ботоксом. Препарат держат на волосах некоторое время, затем смывают с помощью уходовых средств.

Эффект держится от двух до четырех месяцев в зависимости от частоты мытья волос.

Среди основных недостатков процедуры ботокса — нарушение структуры и целостности волоса, ведь так разрушаются белковые связи.

Также из-за частого повторения процедуры твои волосы потеряют возможность восстанавливаться естественным путем, станут ломкими и сухими.

К минусам процедуры также относят увеличение выпадения волос.

В то же время трихолог говорит, что, несмотря на преимущества, после процедуры придется долго восстанавливать волосы с помощью уходовых средств.

Кому нельзя делать ботокс волос

Ботокс не подходит для людей, страдающих псориазом волосистой части головы. Также существует еще несколько противопоказаний ботоксу:

индивидуальная непереносимость компонентов;

грибковая инфекция кожи головы;

нарушение целостности кожных покровов (порезы, раны).

Зато сделать волосы здоровыми не только с виду можно и дома: простые методы и советы от трихолога читай в нашем другом материале.

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