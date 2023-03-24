Здоров'я та краса

Лише візуальний ефект і нічого більше! Переваги та недоліки ботоксу для волосся та кому його не можна робити

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Березня 2023, 20:00
Ботокс для волосся
Фото: Pexels

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