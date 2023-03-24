Лише візуальний ефект і нічого більше! Переваги та недоліки ботоксу для волосся та кому його не можна робити

Красиве та здорове волосся — те, чого прагне багато жінок та чоловіків. З розвитком індустрії краси з’явилося багато нових послуг, які здатні подарувати красивий результат: шовковисте волосся, здорова структура та злагодження посіченості на всій довжині.

Особливо популярним став ботокс для волосся: що це за процедура та які її переваги й недоліки для волосся — розповідаємо далі.

Ботокс для волосся

Трихологиня Тетяна Скакун каже, що процедура має візуально відновлювати волосину. Ботокс для волосся зволожує та насичує його.

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Процедура отримала свою назву завдяки використанню ботулотоксину, який додається до складу спеціальної маски або сироватки, наноситься на волосся, — додає трихологиня.

Не варто думати, що процедура зможе “вилікувати” всі хвороби твоїх локонів. Проте до складу ботоксу входять кератин, гіалуронова кислота, амінокислоти та вітаміни, які однозначно покращать стан волосся.

Переваги ботоксу для волосся

Процедура візуально збільшує обсяг волосся, воно стає густішим. Ботокс візуально зміцнює локони, оскільки активні речовини в його складі містять білки та вітаміни. Також активні компоненти пом’якшують волосся, надають волоссю гладку та шовковисту текстуру. Ще поліпшується стан шкіри голови: ботокс допомагає зменшити подразнення та покращити кровообіг.

Тетяна Скакун наголошує: ефект є лише візуальним, тож не варто вважати ботокс для волосся — лікувальною процедурою. Для постійного результату варто час від часу поновлювати ботокс.

Недоліки ботоксу для волосся

Ботокс для волосся можна робити три – чотири рази на рік. Загалом процедура виконується у три етапи: після звичайного миття голови перукар наносить на волосся препарат, який і називається ботоксом. Препарат тримають на волоссі деякий час, а потім змивають з допомогою доглядових засобів.

Ефект тримається від двох до чотирьох місяців, залежно від частоти миття волосся.

Серед основних недоліків процедури ботоксу — порушення структури та цілісності волосини, адже так руйнуються білкові зв’язки.

Також через часте повторення процедури твоє волосся втратить можливість відновлюватися природним шляхом, стане ламким та сухим.

До мінусів процедури також відносять збільшення випадіння волосся.

Водночас трихологиня каже, що попри переваги, після процедури доведеться довго відновлювати волосся за допомогою доглядових засобів.

Кому не можна робити ботокс волосся

Ботокс не підходить для людей, які страждають на псоріаз волосистої частини голови. Також існує ще кілька протипоказань ботоксу:

індивідуальна непереносність компонентів;

грибкова інфекція шкіри голови;

порушення цілісності шкірних покривів (порізи, рани).

Натомість зробити волосся здоровим не лише на вигляд можна й удома: прості методи та поради від трихолога читай у нашому іншому матеріалі.

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