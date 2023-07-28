Чем лечить ожоги от борщевика и когда нужно обратиться к врачу: объясняет эксперт

Борщевиком называют популярный сорняк, представляющий огромную опасность для человека. Он способен вызвать ожоги первой или второй степени.
Именно поэтому важно знать, как выглядит борщевик, каким образом от него защититься и что делать, если ты уже получил(-а) ожоги от борщевика. Чем лечить ожоги от борщевика — читай в материале.
Педиатр Елена Власова утверждает, что борщевика есть несколько видов в Украине. Однако чаще встречается Борщевик Сосновского — ядовитый вид. Период цветения приходится на июнь и июль.
Это довольно крупное и красивое растение, которое может достигать около двух метров, имеет хорошие крупные соцветия и полосный стебель. Важно, что может привлекать не только взрослых, но и детей.
Врач выделяет следующие признаки заражения борщевиком:
Для этого нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Однако в наши дни поражения могут быть совершенно разными. Чтобы не растеряться, читай, как оказать помощь при ранении.
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