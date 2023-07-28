Чем лечить ожоги от борщевика и когда нужно обратиться к врачу: объясняет эксперт

Борщевиком называют популярный сорняк, представляющий огромную опасность для человека. Он способен вызвать ожоги первой или второй степени.

Именно поэтому важно знать, как выглядит борщевик, каким образом от него защититься и что делать, если ты уже получил(-а) ожоги от борщевика. Чем лечить ожоги от борщевика — читай в материале.

Ожог борщевиком: какую опасность несет и когда нужно защищаться

Педиатр Елена Власова утверждает, что борщевика есть несколько видов в Украине. Однако чаще встречается Борщевик Сосновского — ядовитый вид. Период цветения приходится на июнь и июль.

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Это довольно крупное и красивое растение, которое может достигать около двух метров, имеет хорошие крупные соцветия и полосный стебель. Важно, что может привлекать не только взрослых, но и детей.

Ожог борщевиком: чем лечить и какие бывают симптомы

Врач выделяет следующие признаки заражения борщевиком:

при попадании сока растения на кожу — ожоги разной степени;

рвота;

головокружение;

интоксикация;

аллергические реакции.

Чем лечить ожоги от борщевика и что нужно делать при поражении: пошаговая инструкция

Не растирай участок. Старайся закрыть пораженное место от солнечного облучения. Тщательно и долго промывай участок ожога холодной водой (не ледяной). Перед этим хорошо вымой руки с мылом. Не прокалывай волдыри, потому что их целостность защищает кожу от инфекции. Нанеси средство от ожогов. Обратись к врачу.

Чем лечить ожоги от борщевика и как от них защититься

Для этого нужно придерживаться следующих рекомендаций:

избегай мест, где растет борщевик;

участок кожи, подвергшийся воздействию сока, следует до промывания и после в течении 48 часов держать прикрытой тканью, чтобы уберечь от контакта с солнечным облучением;

если ты быстро избавился(-лась) от сока на коже, то может возникнуть поверхностный ожог, который будет проявляться только покраснением (может самостоятельно зажить, однако если этого не произойдет — обращайся к врачу).

Однако в наши дни поражения могут быть совершенно разными. Чтобы не растеряться, читай, как оказать помощь при ранении.

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