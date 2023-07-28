Чим лікувати опіки від борщівника та коли потрібно звернутися до лікаря: пояснює експертка

Борщівником називають популярний бур’ян, який представляє величезну небезпеку для людини. Він здатний викликати опіки першого чи другого ступеня.

Саме тому важливо знати, як виглядає борщівник, яким чином від нього захиститися і що робити, якщо ти вже отримав(-ла) опіки від борщівника. Чим лікувати опіки від борщівника — читай в матеріалі.

Опік борщівником: яку небезпеку несе та коли потрібно захищатися

Педіатриня Олена Власова стверджує, що борщівника є декілька видів в Україні. Однак найчастіше зустрічається Борщівник Сосновського — отруйний вид. Період цвітіння припадає на червень та липень.

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Це доволі велика і гарна рослина, яка може досягати близько двох метрів, має гарні великі суцвіття та порожнинне стебло. Важливо, що може приваблювати не тільки дорослих, а й дітей.

Опік борщівником: чим лікувати та які бувають симптоми

Лікарка виділяє такі ознаки зараження борщівником:

при попаданні соку рослини на шкіру — опіки різного ступеню;

блювота;

запаморочення;

інтоксикація;

алергічні реакції.

Чим лікувати опіки від борщівника та що потрібно робити при ураженні: покрокова інструкція

Не розтирай ділянку. Намагайся закрити уражене місце від сонячного опромінення. Ретельно та довго промивай ділянку опіку холодною водою (не крижаною). Перед цим добре вимий руки з милом. Не проколюй пухирі через те, що їх цілісність захищає шкіру від інфекції. Нанеси засіб від опіків. Звернися до лікаря.

Чим лікувати опіки від борщівника та як від них захиститися

Для цього потрібно дотримуватися таких рекомендацій:

уникай місць, де росте борщівник;

ділянку шкіри, яка піддалася впливу соку, варто до промивання і 48 годин після тримати прикритою тканиною, щоб вберегти від контакту із сонячним опроміненням;

якщо ти швидко позбувся(-лась) соку на шкірі, то може виникнути поверхневий опік, який проявлятиметься тільки почервонінням (може самостійно загоїтися, однак якщо цього не станеться — звертайся до лікаря).

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