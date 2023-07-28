Чим лікувати опіки від борщівника та коли потрібно звернутися до лікаря: пояснює експертка

Борщівником називають популярний бур’ян, який представляє величезну небезпеку для людини. Він здатний викликати опіки першого чи другого ступеня.
Саме тому важливо знати, як виглядає борщівник, яким чином від нього захиститися і що робити, якщо ти вже отримав(-ла) опіки від борщівника. Чим лікувати опіки від борщівника — читай в матеріалі.
Педіатриня Олена Власова стверджує, що борщівника є декілька видів в Україні. Однак найчастіше зустрічається Борщівник Сосновського — отруйний вид. Період цвітіння припадає на червень та липень.
Це доволі велика і гарна рослина, яка може досягати близько двох метрів, має гарні великі суцвіття та порожнинне стебло. Важливо, що може приваблювати не тільки дорослих, а й дітей.
Лікарка виділяє такі ознаки зараження борщівником:
Для цього потрібно дотримуватися таких рекомендацій:
Нині ураження можуть бути зовсім різні. Щоб не розгубитись, читай, як надати медичну допомогу при пораненні.
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