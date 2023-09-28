Какое исследование нужно тебе? В чем разница между флюорографией и рентгенографией — подробности

Иногда от медицинских терминов голова кружится еще до того, как начнутся какие-то обследования. Чтобы не пугаться, читай, чем отличается флюорография от рентгенографии. Мы подробно проанализируем каждое из исследований.

Чем отличается флюорография от рентгенографии — главные отличия

Флюорография — это метод рентгенологии, заключающийся в получении снимка рентгеновского изображения с флюоресцентного экрана. Такой вид исследования применяют для органов грудной клетки, молочных желез, костной системы.

Флюорография помогает проверить организм на случаи туберкулеза или злокачественных новообразований в легких. Аппаратура развивается, поэтому цифровые методы сейчас имеют меньшую лучевую нагрузку на пациентов.

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Доза излучения во время флюорографии больше, чем во время рентгенографии. Она для каждого индивидуальна, ведь здесь играют роль длительность исследования, настройка рентгеновского аппарата, защита, которую выдают врачи, возраст и состояние здоровья пациента.

Кроме этого во время флюорографии можно обнаружить даже малейшие отклонения в организме от нормы. Это мощное устройство. По продолжительности исследования флюорография меньше.

Во время исследования пациент стоит перед рентген-машиной, которая делает изображение легких на пленочном или цифровом носителе.

Теперь узнаем больше о рентгенографии, чтобы у тебя была возможность сравнить эти исследования.

Рентгенография — метод рентгеновского медицинского исследования, во время которого проверяют состояние любой части тела, а не только грудной клетки.

Это более точный метод, во время которого пациент лежит на столе, а рентген-машина создает снимки на пленочном или цифровом носителе. С помощью рентгенографии можно обследовать травмы и болезни черепа, костей, суставов и внутренних органов.

Во время рентгенографии лучевая нагрузка меньше, в отличие от флюорографии. Но по длительности проведения такая процедура дольше.

Правильный и необходимый пациенту метод рентгеновского исследования должен назначать врач.

Раньше мы рассказывали, какие исследования нужно проходить женщинам каждый год.

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