Здоровье и красота

Какое исследование нужно тебе? В чем разница между флюорографией и рентгенографией — подробности

Анастасия Грубрина, редактор сайта 28 сентября 2023, 18:15
Чим відрізняється флюорографія від рентгенографії — головні відмінності
Фото: Pexels

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Какое исследование нужно тебе? В чем разница между флюорографией и рентгенографией — подробности
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