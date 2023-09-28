Яке дослідження потрібне тобі? У чому відмінність між флюорографією та рентгенографією — подробиці

Інколи від медичних термінів голова йде обертом ще до того, як почнуться якісь обстеження. Аби не лякатися, читай, чим відрізняється флюорографія від рентгенографії. Ми детально проаналізуємо кожне з досліджень.

Чим відрізняється флюорографія від рентгенографії — головні відмінності

Флюорографія — це метод рентгенології, який полягає в одержанні знімка рентгенівського зображення з флюоресцентного екрана. Такий вид дослідження застосовують для органів грудної клітки, молочних залоз, кісткової системи.

Флюорографія допомагає перевірити організм на випадки туберкульозу чи злоякісних новоутворень у легенях. Апаратура розвивається, тому цифрові методи зараз мають менше променеве навантаження на пацієнтів.

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Доза випромінювання під час флюорографії більша, ніж під час рентгенографії. Вона для кожного індивідуальна, адже тут грають роль тривалість дослідження, налаштування рентгенівського апарата, захист, який видають лікарі, вік та стан здоров’я пацієнта.

Крім цього, під час флюорографії можна виявити навіть найменші відхилення в організмі від норми. Це сильний пристрій. За тривалістю дослідження флюорографія швидша.

Під час дослідження пацієнт стоїть перед рентген-машиною, яка робить зображення легенів на плівковому або цифровому носії.

Тепер дізнаємося більше про рентгенографію, аби в тебе була можливість порівняти ці дослідження.

Рентгенографія — метод рентгенівського медичного дослідження, під час якого перевіряють стан будь-якої частини тіла, а не лише грудної клітки.

Це більш точний метод, під час якого пацієнт лежить на столі, а рентген-машина створює знімки на плівковому чи цифровому носії. За допомогою рентгенографії можна обстежити травми та захворювання черепа, кісток, суглобів та внутрішніх органів.

Під час рентгенографії променеве навантаження менше, на відміну від флюорографії. Але за тривалістю проведення така процедура довша.

Правильний та необхідний пацієнту метод рентгенівського дослідження має призначати лікар.

Раніше ми розповідали, які дослідження варто проходити жінкам щороку.

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