Спасательные растворы после удаления зуба: как и чем полоскать полость рта

Удаление постоянных зубов или зубов мудрости — частая процедура в кабинетах стоматологии. Восстановление после нее может продолжаться до недели, однако скорость и качество процесса заживления в основном зависит от твоих действий.
После операции есть ряд средств и противопоказаний, на которые нужно ориентироваться, чтобы заживление раны проходило удачно. Неправильными действиями можно способствовать воспалению кости зуба, чем привести к серьезным последствиям.
Читай, чего нельзя делать после операции и чем, когда и как правильно полоскать полость рта для самого быстрого выздоровления.
После удаления зуба врач должен заложить специальный тампон. Он надежно защищает лунку, пока кровь не свернется и не сформирует там защитный сгусток крови.
Он необходим, чтобы после снятия тампона открытый фрагмент кости был защищен от патогенной микрофлоры, микробов или остатков пищи.
В первые дни после операции этот сгусток имеет слабую фиксацию, поэтому во время приема пищи, питья или ухода за зубами следует проявить осторожность.
Повреждение или вымывание сгустка из лунки повышает риск инфицирования кости. Именно поэтому интенсивное полоскание в первые дни после процедуры противопоказано.
Повреждение или вымывание сгустка из лунки повышает риск инфицирования кости. Именно поэтому интенсивное полоскание в первые дни после процедуры противопоказано.
Со второго дня можно делать теплые ванночки, набирая раствор в рот на несколько минут. А полноценное полоскание разрешается только на третий – четвертый день.
Как мы уже определили, важно не повредить сгусток крови, защищающий кость зуба. Но для этого нужно соблюдать правильную технику, которая убережет от возможных рисков:
Также следует придерживаться общих рекомендаций по полосканию, которые помогут избежать неприятностей:
После того как удалили зуб, только врач может прописать препараты для полоскания и обезболивания. Иначе можно навредить себе.
Ведь только он может подметить индивидуальные показатели: сложность операции, состояние раны после удаления зуба, возраст пациента и его непереносимости, и в соответствии с этим подобрать оптимальные препараты.
Но есть несколько универсальных средств, которые обычно рекомендуют для полоскания после операций:
Чаще всего его применяют как средство для ванночек и полоскания рта. Основное преимущество — антисептический эффект держится до четырех часов с момента применения.
Для приготовления раствора понадобится таблетка препарата и 100 мл физраствора. Обычно такое полоскание приписывают на шесть дней до четырех раз в сутки.
Помни, что вещество, которым следует полоскать полость рта после операции, концентрацию и длительность полосканий может определить только врач.
Зубная боль может возникать не только после операции по удалению зуба. Часто ее провоцируют и менее значительные вещи. А как облегчить зубную боль самостоятельно — читай в нашем материале.
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