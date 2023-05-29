Спасательные растворы после удаления зуба: как и чем полоскать полость рта

Удаление постоянных зубов или зубов мудрости — частая процедура в кабинетах стоматологии. Восстановление после нее может продолжаться до недели, однако скорость и качество процесса заживления в основном зависит от твоих действий.

После операции есть ряд средств и противопоказаний, на которые нужно ориентироваться, чтобы заживление раны проходило удачно. Неправильными действиями можно способствовать воспалению кости зуба, чем привести к серьезным последствиям.

Читай, чего нельзя делать после операции и чем, когда и как правильно полоскать полость рта для самого быстрого выздоровления.

Удаление зуба: когда можно начинать полоскание

После удаления зуба врач должен заложить специальный тампон. Он надежно защищает лунку, пока кровь не свернется и не сформирует там защитный сгусток крови.

Он необходим, чтобы после снятия тампона открытый фрагмент кости был защищен от патогенной микрофлоры, микробов или остатков пищи.

В первые дни после операции этот сгусток имеет слабую фиксацию, поэтому во время приема пищи, питья или ухода за зубами следует проявить осторожность.

Повреждение или вымывание сгустка из лунки повышает риск инфицирования кости. Именно поэтому интенсивное полоскание в первые дни после процедуры противопоказано.

Со второго дня можно делать теплые ванночки, набирая раствор в рот на несколько минут. А полноценное полоскание разрешается только на третий – четвертый день.

Безопасность превыше всего: как полоскать рот после удаления зуба

Как мы уже определили, важно не повредить сгусток крови, защищающий кость зуба. Но для этого нужно соблюдать правильную технику, которая убережет от возможных рисков:

набери в рот рекомендуемый раствор и наклони голову в ту сторону, где вырвали зуб; держи голову в таком положении до минуты, чтобы препарат в области раны подействовал; сплюнь раствор, без интенсивного полоскания, и повтори действие четыре – пять раз.

Также следует придерживаться общих рекомендаций по полосканию, которые помогут избежать неприятностей:

когда сгусток лучше зафиксируется, делай ванночки или полоскания только после еды. Ведь следующие 30 минут есть будет запрещено;

концентрация раствора должна соответствовать рекомендациям врача. Разводить препараты можно в кипяченой воде или в физрастворе;

температура раствора должна быть приемлемой, комфортной. Лучше избегать слишком горячего и холодного состояния.

Чем полоскать рот после удаления зуба

После того как удалили зуб, только врач может прописать препараты для полоскания и обезболивания. Иначе можно навредить себе.

Ведь только он может подметить индивидуальные показатели: сложность операции, состояние раны после удаления зуба, возраст пациента и его непереносимости, и в соответствии с этим подобрать оптимальные препараты.

Но есть несколько универсальных средств, которые обычно рекомендуют для полоскания после операций:

Мирамистин — антисептик широкого спектра применения. Может справиться с инфекциями бактериальной, грибковой или вирусной природы.

Хлоргексидин — препарат, который используют для дезинфекции от бактерий и вирусов. Для полоскания рта подходит раствор, содержащий 0,05% действующего вещества.

Чаще всего его применяют как средство для ванночек и полоскания рта. Основное преимущество — антисептический эффект держится до четырех часов с момента применения.

Фурацилин — это сильный антибиотик, который используют после удаления зуба мудрости. Препарат дезинфицирует и заживляет раны.

Для приготовления раствора понадобится таблетка препарата и 100 мл физраствора. Обычно такое полоскание приписывают на шесть дней до четырех раз в сутки.

Настойки трав и экстракты растений успокаивают воспаление. Рекомендуют делать отвары из ромашки, эвкалипта, шалфея, коры дуба, зверобоя. Травы подходят и для ванночек, и для полоскания.

Если появляется гной после удаления зуба, рекомендуется полоскать полость рта слабым раствором соды и соли. Однако следует быть осмотрительными с концентрацией этих веществ. Если она будет слишком высока, можно получить химический ожог.

Помни, что вещество, которым следует полоскать полость рта после операции, концентрацию и длительность полосканий может определить только врач.

Зубная боль может возникать не только после операции по удалению зуба. Часто ее провоцируют и менее значительные вещи. А как облегчить зубную боль самостоятельно — читай в нашем материале.

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