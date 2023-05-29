Рятівні розчини після видалення зуба: як і чим полоскати ротову порожнину

Видалення постійних зубів чи зубів мудрості — часта процедура у кабінетах стоматології. Відновлення після неї може тривати до тижня, однак швидкість та якість процесу гоїння здебільшого залежить від твоїх дій.

Після операції є низка засобів і протипоказань, на які потрібно орієнтуватися, щоб загоєння рани проходило вдало. Неправильними діями можна сприяти запаленню кістки зуба, чим призвести до серйозних наслідків.

Читай, чого не можна робити після операції та чим, коли та як правильно полоскати ротову порожнину для найшвидшого одужання.

Видалення зуба: коли можна починати полоскання

Після видалення зуба лікар має закласти спеціальний тампон. Він надійно захищає лунку, поки кров не згорнеться і не сформує там захисний згусток крові.

Він необхідний, щоб після зняття тампона відкритий фрагмент кістки був захищений від впливу патогенної мікрофлори, мікробів чи залишків їжі.

В перші дні після операції цей згусток має слабку фіксацію, тому під час їжі, пиття чи доглядових процедур за зубами слід бути обережним(-ою).

Пошкодження або вимивання згустку з лунки підвищує ризик інфікування кістки. Саме тому інтенсивне полоскання в перші дні після процедури протипоказане.

З другого дня можна робити теплі ванночки, набираючи розчин у рот на кілька хвилин. А повноцінне полоскання дозволяється лише на третій — четвертий день.

Безпека понад усе: як полоскати рот після видалення зуба

Як ми вже визначили, важливо не пошкодити згусток крові, який захищає кістку зуба. Та для цього треба дотримуватися правильної техніки, яка вбереже від можливих ризиків:

набери в рот рекомендований розчин й нахили голову в той бік, де вирвали зуб; тримай голову в такому положенні до хвилини, щоб препарат у ділянці рани подіяв; сплюнь розчин без інтенсивного полоскання й повтори дію чотири – п’ять разів.

Також варто дотримуватися загальних рекомендацій з полоскання, які допоможуть уникнути неприємностей:

коли згусток краще зафіксується, роби ванночки чи полоскання тільки після вживання їжі. Адже наступні 30 хвилин їсти буде заборонено;

концентрація розчину має відповідати рекомендаціям лікаря. Розводити препарати можна в кип’яченій воді або у фізрозчині;

температура розчину має бути прийнятною, комфортною. Краще уникати занадто гарячого і холодного стану.

Чим полоскати рот після видалення зуба

Після того як видалили зуб, лише лікар може прописати препарати для полоскання і знеболення. Інакше можна нашкодити собі.

Адже тільки він може врахувати індивідуальні показники: складність операції, стан рани після видалення зуба, вік пацієнта(-ки) та його (її) непереносності, й відповідно до цього дібрати оптимальні препарати.

Та є кілька універсальних засобів, як зазвичай рекомендують для полоскання після таких операцій:

Мірамістин — антисептик широкого спектра застосування. Може впоратися з інфекціями бактеріальної, грибкової чи вірусної природи.

Хлоргексидин — препарат, який використовують для дезінфекції від бактерій та вірусів. Для полоскання рота підходить розчин із вмістом 0,05% дієвої речовини.

Найчастіше його застосовують як засіб для ванночок і полоскання рота. Основна перевага — антисептичний ефект тримається до чотирьох годин з моменту застосування.

Фурацилін — це сильний антибіотик, який використовують після видалення зуба мудрості. Препарат дезінфікує та загоює рани.

Для приготування розчину знадобиться таблетка препарату і 100 мл фізрозчину. Зазвичай таке полоскання приписують на шість днів до чотирьох разів на добу.

Настоянки трав та екстракти рослин заспокоюють запалення. Рекомендують робити відвари з ромашки, евкаліпта, шавлію, кору дуба, звіробою. Трави підходять і для ванночок, і для полоскання.

Якщо з’являється гній після видалення зуба, рекомендують полоскати порожнину рота слабким розчином соди та солі. Однак слід бути обачними з концентрацією цих речовин. Якщо вона буде занадто висока, можна отримати хімічний опік.

Пам’ятай, речовину, якою слід полоскати ротову порожнину після операції, концентрацію та тривалість полоскань може визначити тільки лікар(-ка).

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