Зевота и другие мелочи: что делать, если заложило ухо

Вот это неприятное чувство, будто ты находишься под водой и почти ничего не слышишь. Избавиться от него, кажется, задача непростая. Однако на самом деле решение вопроса, что делать, если заложило ухо, достаточно простое.

Заложило ухо — причины

Причины заложенности в ухе могут быть достаточно разнообразными. Кроме того, важно следить за тем, сопровождается ли это чувство еще болевым синдромом. А это уже может свидетельствовать о более серьезных проблемах.

Если боль не ощущается, причина может быть в изменении атмосферного давления, например, во время полета или погружения под воду.

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Также причинами заложенности ушей могут быть:

попадание воды в наружное ухо;

закупорка наружного уха ушной серой;

аллергия;

анатомические особенности

А вот уже инфекции ушей или приносовых пазух могут сопровождаться не только заложенностью, но и болью. Так во время воспаления гнойные выделения могут попасть на барабанную перепонку, из-за чего и возникает боль.

Также к признакам ушной инфекции можно отнести красноту, выделение жидкости из уха и лихорадку. Тогда рекомендуется немедленно обратиться к врачу, чтобы получить соответствующее лечение.

Что делать, если заложило ухо

Если это обычная заложенность ушей, тогда можно воспользоваться двумя распространенными техниками, чтобы избавиться от этого ощущения.

Сначала можно попробовать маневр Вальсальвы, то есть нужно закрыть рот, зажать ноздри и выдохнуть, но не дать воздуху выйти.

Также эффективным может оказаться маневр Тойнби. Его система немного похожа. Нужно закрыть рот, зажать ноздри и проглотить слюну. В таком случае, если нет воспалительного процесса, то чувство заложенности ушей истечет.

Самое важное при ощущении заложенности открыть евстахиевые трубы. Поэтому также может помочь обычная зевота или жевание жвачки.

Но важно помнить, что в таком состоянии не стоит делать резких движений, слишком быстро вставать, качать головой или употреблять кофеин, алкоголь или курить. Если ощущение заложенности не пройдет, лучше обратиться к своему семейному врачу и проконсультироваться. При необходимости следует пройти обследование у отоларинголога.

Также обычную боль в ухе можно спутать с более существенным заболеванием. Читай, какие симптомы, причины и лечение отита.

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