Позіхання та інші дрібниці: що робити, якщо заклало вухо

Ось це неприємне відчуття, ніби ти знаходишся під водою та майже нічого не чуєш. Позбутися його, здається, задача непроста. Однак насправді рішення питання, що робити, якщо заклало вухо, досить просте.

Заклало вухо — причини

Причини закладеності у вусі можуть бути досить різноманітними. Крім того, важливо слідкувати за тим, чи супроводжується це відчуття ще й больовим синдромом. А це вже може свідчити про більш серйозні проблеми.

Якщо біль не відчувається, тоді причина може бути в атмосферній зміні тиску, наприклад, під час польоту чи занурення під воду.

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Також причинами закладеності вух можуть бути:

потрапляння води у зовнішнє вухо;

закупорка зовнішнього вуха вушною сіркою;

алергія;

анатомічні особливості.

А ось вже інфекції вух чи приносових пазух можуть супроводжуватись не лише закладеністю, але й болем. Так під час запалення гнійні виділення можуть потрапити на барабанну перетинку, через що й з’являється біль.

Також до ознак вушної інфекції можна віднести почервоніння, виділення рідини з вуха та лихоманку. Тоді рекомендується негайно звернутись до лікаря, щоб отримати відповідне лікування.

Що робити, якщо заклало вухо

Якщо це звичайна закладеність вух, тоді можна скористатись двома поширеними техніками, щоб позбутись цього відчуття.

Спершу можна спробувати маневр Вальсальви, тобто потрібно закрити рот, затиснути ніздрі та сильно видихнути, але не дати повітрю вийти.

Також ефективним може виявитись маневр Тойнбі. Його система трохи схожа. Потрібно закрити рот, затиснути ніздрі та проковтнути слину. У такому разі, якщо немає запального процесу, то відчуття закладеності вух мине.

Найважливіше при відчутті закладеності відкрити євстахієві труби. Тому також може допомогти звичайне позіхання чи жування жуйки.

Та важливо водночас пам’ятати, що в такому стані не варто робити різких рухів, занадто швидко вставати, хитати головою чи вживати кофеїн, алкоголь чи палити. Якщо відчуття закладеності не мине, тоді краще звернутись до свого сімейного лікаря та проконсультуватись. За потреби варто пройти обстеження в отоларинголога.

Також звичайний біль у вусі можна сплутати з більш суттєвим захворюванням. Читай, які симптоми, причини та лікування отиту.

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