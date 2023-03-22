Просто болить вухо чи це отит? Впізнай хворобу здалека: симптоми, причини та лікування

Часто ми звертаємо увагу на своє здоров’я лише тоді, коли біль стає нестерпним. Спершу сподіваємося, що усе минеться саме собою, потім бракує часу на візит до лікаря, а потім доводиться довго лікуватися.

Однією з хвороб, яку не можна ігнорувати, є отит. Що це за хвороба, які причини її виникнення та як лікувати отит, розповіла сімейна лікарка Дар’я Дмитрієвська на платформі Бережи себе.

Отит: зовнішній та середній

Отитом називають запалення в слуховому каналі. Залежно від локалізації, він буває зовнішнім і середнім. І це принципово різні процеси й стани, розповідає сімейна лікарка.

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Зовнішній отит: причини та симптоми

Зовнішній отит фактично виникає як наслідок пошкодження чи ураження зовнішнього слухового ходу — від отвору вуха до барабанної перетинки.

Призвести до пошкодження слухового ходу можуть такі фактори:

часте потрапляння води в вухо;

механічні пошкодження при гігієні вух;

грибкові інфекції;

алергічні реакції;

підвищена чутливість до хімічних речовин, наприклад, у складі фарб або спреїв для волосся.

Зазвичай він виникає у дорослих віком від 45 років та розвивається з одного боку. Якщо у тебе зовнішній отит, то можна спостерігати такі симптоми:

біль та свербіння у ділянці вуха; несуттєве погіршення слуху; можливі також гнійні виділення, які пацієнт(-ка) або батьки дитини можуть побачити, проводячи гігієну вух.

Середній отит: причини симптоми

На відміну від зовнішнього, середній отит характерний для дітей. Нерідко цей вид отиту супроводжує простудні захворювання.

Пацієнт з середнім отитом може відчувати такі симптоми:

подразнення та/або біль у вусі;

неспокій у дитини, часте смикання чи потирання вуха;

порушення слуху;

запаморочення;

лихоманка.

Лікування та профілактика отиту у дорослих та дітей

Залежно від виду отиту лікарі призначають засоби лікування:

знеболювальні в таблетках або сиропах; вушні краплі з лідокаїном; антибіотики у випадках, коли підтверджена бактеріальна природа інфекції.

Самолікування тут небезпечне. Так, Дарина Дмитрівська зазначила, що біль і простріли у вусі можуть виникати на тлі простудних захворювань через набряк слухової, євстахієвої труби.

У такому разі антибіотик не потрібен, досить місцевих або загальних знеболювальних засобів, — каже лікарка.

Народними методами лікування теж краще не зловживати, адже можна зробити гірше.

Наприклад, погіршити стан пацієнта може навіть банальний зігрівальний компрес. Адже за наявності бактеріального процесу він посилить запалення.

Тому якщо ти спостерігаєш симптоми отиту, краще одразу звернутися до лікаря. Та щоб до цього не дійшло, можна скористатися засобом профілактики.

Сімейна лікарка розповіла, що ефективним і важливим методом профілактики бактеріальних отитів є вакцинація від пневмококової інфекції.

Уже з 2023 року ця вакцина входить в український Національний календар щеплень для дітей, вакцинуватися можна своїм коштом.

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