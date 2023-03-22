Просто болит ухо или это отит? Узнай болезнь издалека: симптомы, причины и лечение

Часто мы обращаем внимание на свое здоровье только тогда, когда боль становится невыносимой. Сначала надеемся, что все пройдет само по себе, потом нет времени на визит к врачу, а потом приходится долго лечиться.

Одной из болезней, которую нельзя игнорировать, является отит. Что это за болезнь, какие причины ее возникновения и как лечить отит, рассказала семейный врач Дарья Дмитриевская на платформе Береги себя.

Отит: внешний и средний

Отитом называют воспаление в слуховом канале. В зависимости от локализации он бывает внешним и средним. И это принципиально разные процессы и состояния, рассказывает семейный врач.

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Внешний отит: причины и симптомы

Внешний отит фактически возникает вследствие повреждения или поражения внешнего слухового хода — от отверстия уха до барабанной перепонки.

Привести к повреждению слухового хода могут следующие факторы:

частое попадание воды в ухо;

механические повреждения при гигиене ушей;

грибковые инфекции;

аллергические реакции;

повышенная чувствительность к химическим веществам, например в составе красок или спреев для волос.

Обычно он возникает у взрослых от 45 лет и развивается с одной стороны. Если у тебя внешний отит, то можно наблюдать следующие симптомы:

боль и зуд в области уха; несущественное ухудшение слуха; возможны также гнойные выделения, которые пациент -ка) или родители ребенка могут увидеть, проводя гигиену ушей.

Средний отит: причины симптомы

В отличие от внешнего, средний отит характерен для детей. Нередко этот вид отита сопровождает простудные заболевания.

Пациент со средним отитом может испытывать следующие симптомы:

раздражение и/или боли в ухе;

беспокойство у ребенка, частое дёрганее или потирание уха;

нарушение слуха;

головокружение;

лихорадка.

Лечение и профилактика отита у взрослых и детей

В зависимости от вида отита врачи назначают следующие средства лечения:

обезболивающие в таблетках или сиропах; ушные капли с лидокаином; антибиотики в тех случаях, когда подтверждена бактериальная природа инфекции.

Самолечение здесь опасно. Так, Дарья Дмитриевская отметила, что боль и прострелы в ухе могут возникать на фоне простудных заболеваний из-за отека слуховой, евстахиевой трубы.

В таком случае антибиотик не нужен, достаточно местных или общих обезболивающих средств, — говорит врач.

Народными методами лечения тоже лучше не злоупотреблять, ведь можно сделать хуже.

К примеру, ухудшить состояние пациента может даже банальный согревающий компресс. Ведь при наличии бактериального процесса он усугубит воспаление.

Поэтому, если ты наблюдаешь симптомы отита, лучше сразу обратиться к врачу. Но, чтобы до этого не дошло, можно воспользоваться средством профилактики.

Семейный врач рассказала, что эффективным и важным методом профилактики бактериальных отитов является вакцинация от пневмококковой инфекции.

Уже с 2023 года эта вакцина входит в украинский Национальный календарь прививок для детей, вакцинироваться можно за свой счет.

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