Просто болит ухо или это отит? Узнай болезнь издалека: симптомы, причины и лечение

Часто мы обращаем внимание на свое здоровье только тогда, когда боль становится невыносимой. Сначала надеемся, что все пройдет само по себе, потом нет времени на визит к врачу, а потом приходится долго лечиться.
Одной из болезней, которую нельзя игнорировать, является отит. Что это за болезнь, какие причины ее возникновения и как лечить отит, рассказала семейный врач Дарья Дмитриевская на платформе Береги себя.
Отитом называют воспаление в слуховом канале. В зависимости от локализации он бывает внешним и средним. И это принципиально разные процессы и состояния, рассказывает семейный врач.
Внешний отит фактически возникает вследствие повреждения или поражения внешнего слухового хода — от отверстия уха до барабанной перепонки.
Привести к повреждению слухового хода могут следующие факторы:
Обычно он возникает у взрослых от 45 лет и развивается с одной стороны. Если у тебя внешний отит, то можно наблюдать следующие симптомы:
В отличие от внешнего, средний отит характерен для детей. Нередко этот вид отита сопровождает простудные заболевания.
Пациент со средним отитом может испытывать следующие симптомы:
В зависимости от вида отита врачи назначают следующие средства лечения:
Самолечение здесь опасно. Так, Дарья Дмитриевская отметила, что боль и прострелы в ухе могут возникать на фоне простудных заболеваний из-за отека слуховой, евстахиевой трубы.
В таком случае антибиотик не нужен, достаточно местных или общих обезболивающих средств, — говорит врач.
В таком случае антибиотик не нужен, достаточно местных или общих обезболивающих средств, — говорит врач.
Народными методами лечения тоже лучше не злоупотреблять, ведь можно сделать хуже.
К примеру, ухудшить состояние пациента может даже банальный согревающий компресс. Ведь при наличии бактериального процесса он усугубит воспаление.
Поэтому, если ты наблюдаешь симптомы отита, лучше сразу обратиться к врачу. Но, чтобы до этого не дошло, можно воспользоваться средством профилактики.
Семейный врач рассказала, что эффективным и важным методом профилактики бактериальных отитов является вакцинация от пневмококковой инфекции.
Семейный врач рассказала, что эффективным и важным методом профилактики бактериальных отитов является вакцинация от пневмококковой инфекции.
Уже с 2023 года эта вакцина входит в украинский Национальный календарь прививок для детей, вакцинироваться можно за свой счет.
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