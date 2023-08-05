Сон перебивают неприятные ощущения в конечностях: почему немеют руки ночью и что с этим делать

Ночью во время сна мы должны хорошо отдохнуть и накопить энергию на следующий день. Но бывает так, что нашему сну что-то мешает, часто это онемение рук. Неприятные ощущения заставляют проснуться, размять руку и найти новую удобную позу для сна.

В основном на онемение рук ночью жалуются пожилые люди, но эти симптомы могут проявляться в любом возрасте. Семейный врач Лилия Сарахман рассказала для Фактов ICTV. Здоровье, почему немеют руки ночью и что с этим делать.

Почему ночью немеют руки

По словам семейного врача, когда человек длительное время находится в одном положении, особенно во время сна, это может оказывать давление на нервы. Конкретно этот процесс проявляется онемением, в большинстве случаев в верхних конечностях.

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Соответственно, когда человек двигается давление на нерв уменьшается и состояние онемения проходит.

Но онемение в руках во время сна может развиться и из-за других причин, в частности, болезней, которые влияют как на сами нервы руки, так и на сосуды.

Болезни, которые влияют на нервы рук и сосуды:

синдром запястного канала — нерв сжимается, когда проходит от предплечья к кисти. Может возникать у людей, имеющих предварительные травмы запястья или выполняющих повторяющуюся работу руками;

периферическая нейропатия — возникает вследствие травмы, онкологии, инфекций, аутоиммунных расстройств, употребления наркотиков и т.д.;

диабетическая нейропатия — высокий уровень сахара в крови со временем повреждает нервы и кровеносные сосуды.

Что делать, если терпят руки ночью

Врач отмечает, чтобы избавиться от онемения, нужно знать, что его вызывает. Потому она дала несколько советов.

Сменить позу для сна. Надо стараться избегать тех поз сна, которые способствуют онемению рук. В частности, не нужно спать с изогнутыми запястьями или лежа на животе с руками над головой. Поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Это поможет предотвратить повреждение нервов. Поддерживать здоровый вес. По некоторым данным, люди с большей массой тела имеют большую склонность к онемению конечностей ночью. Кроме того, люди с ожирением имеют более высокие риски развития диабетической нейропатии и синдрома запястного канала. Если чувствуешь, что рука занемела, ее следует размять. Если это не помогает, а также замечаешь другие симптомы (онемение, которое длится в течение дня, по всему телу, не только в руках и т.д.), обязательно следует обратиться к врачу. Следует пройти обследование, а специалист может назначить соответствующее лечение.

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