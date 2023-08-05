Сон перебивают неприятные ощущения в конечностях: почему немеют руки ночью и что с этим делать

Ночью во время сна мы должны хорошо отдохнуть и накопить энергию на следующий день. Но бывает так, что нашему сну что-то мешает, часто это онемение рук. Неприятные ощущения заставляют проснуться, размять руку и найти новую удобную позу для сна.
В основном на онемение рук ночью жалуются пожилые люди, но эти симптомы могут проявляться в любом возрасте. Семейный врач Лилия Сарахман рассказала для Фактов ICTV. Здоровье, почему немеют руки ночью и что с этим делать.
По словам семейного врача, когда человек длительное время находится в одном положении, особенно во время сна, это может оказывать давление на нервы. Конкретно этот процесс проявляется онемением, в большинстве случаев в верхних конечностях.
Соответственно, когда человек двигается давление на нерв уменьшается и состояние онемения проходит.
Но онемение в руках во время сна может развиться и из-за других причин, в частности, болезней, которые влияют как на сами нервы руки, так и на сосуды.
Но онемение в руках во время сна может развиться и из-за других причин, в частности, болезней, которые влияют как на сами нервы руки, так и на сосуды.
Болезни, которые влияют на нервы рук и сосуды:
Врач отмечает, чтобы избавиться от онемения, нужно знать, что его вызывает. Потому она дала несколько советов.
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