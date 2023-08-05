Здоровье и красота

Сон перебивают неприятные ощущения в конечностях: почему немеют руки ночью и что с этим делать

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 августа 2023, 21:30
Що робити, коли терпнуть руки вночі: основні причини та лікування
Фото: Pexels

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