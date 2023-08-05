Сон перебиває оніміння кінцівок: чому терпнуть руки вночі та що з цим робити

Вночі під час сну ми маємо добре відпочити та набратися енергії для наступного дня. Але буває так, що нашому сну щось заважає, часто це оніміння в руках. Неприємні відчуття змушують прокинутися, розім’яти руку та знайти нову зручну позу для сну.
Здебільшого на оніміння рук вночі скаржаться люди похилого віку, але ці симптоми можуть проявлятися у будь-якому віці. Сімейна лікарка Лілія Сарахман розповіла для Фактів ICTV.Здоров’я, чому німіють руки вночі та що з цим робити.
За словами сімейної лікарки, коли людина тривалий час перебуває в одному положенні, особливо під час сну, це може створювати тиск на нерви. Саме цей процес проявляється онімінням, переважно у верхніх кінцівках.
Відповідно, коли людина рухається тиск на нерв зменшується і стан оніміння минає.
Утім, оніміння в руках під час сну може розвинутися й через інші причин, зокрема хвороб, які впливають як на самі нерви руки, так і на судини.
Утім, оніміння в руках під час сну може розвинутися й через інші причин, зокрема хвороб, які впливають як на самі нерви руки, так і на судини.
Хвороби, які впливають на нерви рук та судини:
Лікарка наголошує, щоб позбутися оніміння, треба знати, що його викликає. Тому вона дала кілька порад.
Інколи нам хочеться подрімати вдень. Раніше ми розповідали про користь денного сну для мозку.
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