Сон перебиває оніміння кінцівок: чому терпнуть руки вночі та що з цим робити

Вночі під час сну ми маємо добре відпочити та набратися енергії для наступного дня. Але буває так, що нашому сну щось заважає, часто це оніміння в руках. Неприємні відчуття змушують прокинутися, розім’яти руку та знайти нову зручну позу для сну.

Здебільшого на оніміння рук вночі скаржаться люди похилого віку, але ці симптоми можуть проявлятися у будь-якому віці. Сімейна лікарка Лілія Сарахман розповіла для Фактів ICTV.Здоров’я, чому німіють руки вночі та що з цим робити.

Чому вночі терпнуть руки

За словами сімейної лікарки, коли людина тривалий час перебуває в одному положенні, особливо під час сну, це може створювати тиск на нерви. Саме цей процес проявляється онімінням, переважно у верхніх кінцівках.

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Відповідно, коли людина рухається тиск на нерв зменшується і стан оніміння минає.

Утім, оніміння в руках під час сну може розвинутися й через інші причин, зокрема хвороб, які впливають як на самі нерви руки, так і на судини.

Хвороби, які впливають на нерви рук та судини:

синдром зап’ястного каналу — нерв стискається, коли проходить від передпліччя до кисті. Може виникати у людей, які мають попередні травми зап’ястя або виконують повторювану роботу руками;

периферична нейропатія — виникає внаслідок травми, онкології, інфекцій, аутоімунних розладів, вживання наркотиків тощо;

діабетична нейропатія — високий рівень цукру в крові з часом пошкоджує нерви та кровоносні судини.

Що робити, якщо терпнуть руки вночі

Лікарка наголошує, щоб позбутися оніміння, треба знати, що його викликає. Тому вона дала кілька порад.

Змінити позу для сну. Треба старатися уникати тих поз сну, які сприяють онімінню рук. Зокрема, не треба спати із зігнутими зап’ястями чи лежачи на животі з руками над головою. Підтримувати здоровий рівень цукру в крові. Це допоможе запобігти пошкодженню нервів. Підтримувати здорову вагу. За деякими даними, люди з більшою масою тіла мають більшу схильність до оніміння кінцівок вночі. Крім того, люди з ожирінням мають вищі ризики розвитку діабетичної нейропатії та синдрому зап’ястного каналу. Якщо відчуваєш, що рука затерпла, її варто розім’яти. Якщо це не допомагає, а також помічаєш інші симптоми (оніміння, яке триває протягом дня, по всьому тілу, не лише в руках тощо), обов’язково треба звернутися до лікаря. Варто пройти обстеження, а спеціаліст може призначити відповідне лікування.

Інколи нам хочеться подрімати вдень. Раніше ми розповідали про користь денного сну для мозку.

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