Может случиться с каждым в водоеме или даже в ванной — что делать, когда в ухо попала вода

Наверное, у каждого была такая ситуация, когда в ухо попала вода. Неважно, произошло это в реке, море или собственной ванной. Вода в ухо может попасть, даже если неаккуратно мыть голову в душе.

Вода в ухе доставляет дискомфорт, ухо закладывает, может появиться даже боль. Если вовремя не убрать воду из уха, это может способствовать развитию воспалений и инфекций. Мы расскажем, что делать взрослому и ребенку, если в ухо попала вода.

Что делать, если в ухо попала вода: первая помощь

Если ти чувствуешь, что в ухо попала вода, прежде всего, надо попрыгать на одной или двух ногах. Прыгать нужно, наклонив голову в сторону, где заложено ухо. Обычно одной минуты активных прыжков достаточно, чтобы из уха вышла вода.

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Взрослые могут помочь ребенку убрать воду из уха, ведь они еще не совсем могут понимать, как надо правильно прыгать.

Маме или папе нужно приложить свою ладонь к заложенному уху ребенка, прижать ее с силой и затем резко убрать. Таким образом водяная пробка может разрушиться под воздушным потоком.

Есть еще один способ, как убрать воду из уха. В легкие надо набрать побольше воздуха, затем, зажав нос пальцами, с силой дунуть, сымитировав глубокий и мощный выдох. Так вода может выйти из ушей. Но ни в коем случае не надо делать этого, если у тебя насморк. Также, если ты этого раньше не делал(-ла), стоит отдать предпочтение простым прыжкам.

Что делать, если болит ухо из-за воды

Когда вода попадает в ухо, оно может болеть. Прыжки или другие способы не помогают. В этой ситуации лучше всего обратиться к врачу. Но бывает так, что специалиста рядом нет.

Тогда надо сделать из ваты жгутик и почистить им ухо. Важно! Ватную палочку лучше не использовать, ведь она не сможет впитать в себя влагу. Еще один способ — лечь на ровную поверхность, без подушки, на ту сторону, где болит ухо. Вода может выйти самостоятельно, и боль уйдет. Также можно использовать одну-две капли перекиси водорода. Надо оттянуть мочку уха немного вниз и назад к затылку. Можно почувствовать, как вода пройдет по слуховому проходу. Но беспокоиться не стоит, ведь в смеси с перекисью водорода она достаточно быстро испарится. Прежде чем это делать, нужно проконсультироваться со специалистом хотя бы онлайн или по телефону, если нет возможности посетить врача.

Если вода попала в ухо новорожденному при купании, извлечь ее можно только ватным жгутиком! Другие способы использовать нельзя и лучше всего сразу обратиться к врачу.

Не только заложенное ухо может вызвать дискомфорт. Иногда у нас внезапно начинает дергаться глаз, и мы не знаем причину. Ранее мы рассказывали, что делать, если дергается глаз.

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