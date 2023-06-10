Здоровье и красота

Может случиться с каждым в водоеме или даже в ванной — что делать, когда в ухо попала вода

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 июня 2023, 07:30
Що робити, коли у вухо потрапила вода: як діяти дорослим та дітям
Фото: Pexels

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