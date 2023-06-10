Здоров'я та краса

Може статися з кожним у водоймі чи навіть у ванній — що робити, коли у вухо потрапила вода

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Червня 2023, 07:30
Що робити, коли у вухо потрапила вода: як діяти дорослим та дітям
Фото: Pexels

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