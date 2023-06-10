Може статися з кожним у водоймі чи навіть у ванній — що робити, коли у вухо потрапила вода

Напевно, кожен мав таку ситуацію, коли у вухо потрапила вода. Неважливо, сталося це у річці, морі чи власній ванні. Вода у вухо може потрапити навіть якщо неакуратно мити голову в душі.
Вода у вусі приносить дискомфорт, вухо закладає, може з’явитися навіть біль. Якщо вчасно не видалити воду з вуха, це може сприяти розвитку запалень та інфекцій. Ми розповімо, що робити дорослому та дитині, якщо у вухо потрапила вода.
Якщо ти відчуваєш, що у вухо потрапила вода, насамперед треба пострибати на одній або двох ногах. Стрибати потрібно, нахиливши голову у бік, де закладене вухо. Зазвичай однієї хвилини активних стрибків достатньо, щоб з вуха вийшла вода.
Дорослі можуть допомогти дитині прибрати воду з вуха, адже вони ще не зовсім розуміють, як треба правильно стрибати.
Мамі чи татові потрібно прикласти свою долоню до закладеного вуха дитини, притиснути її з силою і потім різко прибрати. Таким чином водяна пробка може зруйнуватися під повітряним потоком.
Мамі чи татові потрібно прикласти свою долоню до закладеного вуха дитини, притиснути її з силою і потім різко прибрати. Таким чином водяна пробка може зруйнуватися під повітряним потоком.
Є ще один спосіб, як видалити воду з вуха. У легені треба набрати більше повітря, потім, затиснувши ніс пальцями, з силою дунути, зімітувавши глибокий і потужний видих. Так вода може вийти із вух. Але в жодному разі не треба робити цього, якщо в тебе нежить.
Також, якщо ти цього раніше не робив(-ла), варто віддати перевагу простим стрибкам.
Коли вода потрапляє у вухо, воно може боліти. Стрибки чи інші способи не допомагають. У цій ситуації найкраще звернутися до лікаря. Але буває так, що фахівця поряд немає.
Якщо вода потрапила у вухо новонародженій дитині при купанні, витягти її можна лише ватним джгутиком! Інші способи використовувати не можна і найкраще одразу звернутися до лікаря.
Не тільки закладене вухо може спричиняти дискомфорт. Інколи у нас раптово починає сіпатися око, і ми не знаємо причини. Раніше ми розповідали, що робити, якщо сіпається око.
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