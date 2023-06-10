Може статися з кожним у водоймі чи навіть у ванній — що робити, коли у вухо потрапила вода

Напевно, кожен мав таку ситуацію, коли у вухо потрапила вода. Неважливо, сталося це у річці, морі чи власній ванні. Вода у вухо може потрапити навіть якщо неакуратно мити голову в душі.

Вода у вусі приносить дискомфорт, вухо закладає, може з’явитися навіть біль. Якщо вчасно не видалити воду з вуха, це може сприяти розвитку запалень та інфекцій. Ми розповімо, що робити дорослому та дитині, якщо у вухо потрапила вода.

Що робити, якщо у вухо потрапила вода: перша допомога

Якщо ти відчуваєш, що у вухо потрапила вода, насамперед треба пострибати на одній або двох ногах. Стрибати потрібно, нахиливши голову у бік, де закладене вухо. Зазвичай однієї хвилини активних стрибків достатньо, щоб з вуха вийшла вода.

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Дорослі можуть допомогти дитині прибрати воду з вуха, адже вони ще не зовсім розуміють, як треба правильно стрибати.

Мамі чи татові потрібно прикласти свою долоню до закладеного вуха дитини, притиснути її з силою і потім різко прибрати. Таким чином водяна пробка може зруйнуватися під повітряним потоком.

Є ще один спосіб, як видалити воду з вуха. У легені треба набрати більше повітря, потім, затиснувши ніс пальцями, з силою дунути, зімітувавши глибокий і потужний видих. Так вода може вийти із вух. Але в жодному разі не треба робити цього, якщо в тебе нежить.

Також, якщо ти цього раніше не робив(-ла), варто віддати перевагу простим стрибкам.

Що робити, якщо болить вухо через воду

Коли вода потрапляє у вухо, воно може боліти. Стрибки чи інші способи не допомагають. У цій ситуації найкраще звернутися до лікаря. Але буває так, що фахівця поряд немає.

Тоді треба зробити з вати джгутик та почистити ним вухо. Важливо! Ватну паличку краще не використовувати, адже вона не зможе ввібрати в себе вологу. Ще один спосіб — лягти на рівну поверхню без подушки на той бік, де болить вухо. Вода може вийти самостійно, і біль мине. Також можна використовувати одну-дві краплі перекису водню. Треба відтягнути мочку вуха трохи вниз і назад до потилиці. Можна відчути, як вода проникне слуховим проходом. Але турбуватися не варто, адже в суміші з перекисом водню вона досить швидко випарується. Але перш ніж це робити, потрібно проконсультуватися з фахівцем хоча б онлайн або телефоном, якщо немає можливості відвідати лікаря.

Якщо вода потрапила у вухо новонародженій дитині при купанні, витягти її можна лише ватним джгутиком! Інші способи використовувати не можна і найкраще одразу звернутися до лікаря.

Не тільки закладене вухо може спричиняти дискомфорт. Інколи у нас раптово починає сіпатися око, і ми не знаємо причини. Раніше ми розповідали, що робити, якщо сіпається око.

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