Что стоит знать о гриппе человеку старше 60 лет?

В отличие от COVID-19 грипп с нами уже давно. Однако тривиальность этой болезни не сделала ее менее опасной – особенно для группы риска тяжелого течения, к которой прежде всего относятся люди пожилого возраста. Как известно, предупрежден – значит вооружен. Но что мы собственно знаем о вирусе гриппа?

Существует 4 типа, но опасны не все

Прежде всего следует сказать, что речь идет не об одном возбудителе инфекции, а о целом комплексе вирусов. Их разделяют на четыре типа – A, B, C и D. Сезонные эпидемии вызывают только вирусы гриппа A и B.

Вирусы гриппа А делят на подтипы в соответствии с комбинациями белков на поверхности возбудителя. Сегодня среди людей распространены вирусы гриппа подтипов A(H1N1) и A(H3N2). Вирусы гриппа типа А являлись причиной всех известных в истории пандемий гриппа.

делят на подтипы в соответствии с комбинациями белков на поверхности возбудителя. Сегодня среди людей распространены вирусы гриппа подтипов A(H1N1) и A(H3N2). Вирусы гриппа типа А являлись причиной всех известных в истории пандемий гриппа. Вирусы гриппа В разделяют на линии: линию B/Yamagata и линию B/Victoria. Согласно некоторым исследованиям, вирусы гриппа линии B/Yamagata могли исчезнуть во время пандемии COVID-19.

разделяют на линии: линию B/Yamagata и линию B/Victoria. Согласно некоторым исследованиям, вирусы гриппа линии B/Yamagata могли исчезнуть во время пандемии COVID-19. Вирусы гриппа С обычно приводят к легким инфекциям, поэтому их не считают опасными для общественного здоровья.

обычно приводят к легким инфекциям, поэтому их не считают опасными для общественного здоровья. На болезни, вызванные вирусами гриппа D болеет преимущественно крупный рогатый скот. На сегодня у ученых нет данных, о том, что эти вирусы могут инфицировать людей.

В группе риска – люди пожилого возраста

Симптомы болезни обычно появляются через два дня после заражения вирусом. Среди наиболее распространенных: внезапное повышение температуры, кашель (обычно сухой и длится более двух недель), головные боли, боли в мышцах и суставах, усталость, боли в горле, насморк. У большинства людей в течение недели температура снижается, а основные симптомы исчезают. В то же время у части пациентов грипп может приводить к развитию тяжелых патологий и даже смерти. Прежде всего, речь идет о группах риска.

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Основной группой риска тяжелого течения гриппа являются люди старше 60 лет. Именно на эту категорию пациентов приходится самое большое количество госпитализаций. Также исследования демонстрируют, что в промышленно развитых странах (к которым относится и Украина) большинство случаев смерти, связанных с гриппом, регистрируют именно среди людей пожилого возраста.

Медики утверждают, что пациенты этой возрастной категории более подвержены развитию таких осложнений как пневмония.

Риск осложнений особенно возрастает, если лицо пожилого возраста имеет также хронические заболевания, например, бронхиальную астму, сахарный диабет, сердечно-сосудистые недуги, метаболический синдром, неврологические патологии, онкологию, болезни печени и крови.

Также уязвимы лица с иммуносупрессивными состояниями вследствие ВИЧ/СПИДа, химиотерапии или лечения стероидами.

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Лучшая защита – прививка

Самым эффективным на сегодня способом профилактики гриппа является вакцинация. Ее рекомендуют делать ежегодно всем, а особенно – людям из групп риска. Лучше сделать ее до начала роста уровня заболеваемости, например, в октябре-ноябре, когда эпидсезон только начинается. Но даже если в этом году вы еще не успели, рекомендованный для иммунизации период длится до мая включительно.

В состав вакцин входят 3-4 штамма вируса (трех- или четырехвалентные препараты), которые, согласно прогнозу ученых, должны циркулировать в этом сезоне. Сегодня в Украине есть две вакцины:

Ваксигрипп Тетра (производитель — Санофи Пастер, Франция, четырехвалентная);

Джиси Флю Квадривалент (ДжиСи Биофарм Корп., Южная Корея, четырехвалентная).

Качество вакцин, разрешенных к использованию в стране, проверяют Госликслужба Украины и Лаборатория по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра.

Напомним, вакцины против гриппа можно приобрести в аптечной сети. Напомним также, что недавно в Украину привезли 12 тыс. доз бесплатной вакцины для лиц из групп риска, в том числе для пожилых людей.

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