Что стоит знать о гриппе человеку старше 60 лет?

В отличие от COVID-19 грипп с нами уже давно. Однако тривиальность этой болезни не сделала ее менее опасной – особенно для группы риска тяжелого течения, к которой прежде всего относятся люди пожилого возраста. Как известно, предупрежден – значит вооружен. Но что мы собственно знаем о вирусе гриппа?
Прежде всего следует сказать, что речь идет не об одном возбудителе инфекции, а о целом комплексе вирусов. Их разделяют на четыре типа – A, B, C и D. Сезонные эпидемии вызывают только вирусы гриппа A и B.
Симптомы болезни обычно появляются через два дня после заражения вирусом. Среди наиболее распространенных: внезапное повышение температуры, кашель (обычно сухой и длится более двух недель), головные боли, боли в мышцах и суставах, усталость, боли в горле, насморк. У большинства людей в течение недели температура снижается, а основные симптомы исчезают. В то же время у части пациентов грипп может приводить к развитию тяжелых патологий и даже смерти. Прежде всего, речь идет о группах риска.
Основной группой риска тяжелого течения гриппа являются люди старше 60 лет. Именно на эту категорию пациентов приходится самое большое количество госпитализаций. Также исследования демонстрируют, что в промышленно развитых странах (к которым относится и Украина) большинство случаев смерти, связанных с гриппом, регистрируют именно среди людей пожилого возраста.
Медики утверждают, что пациенты этой возрастной категории более подвержены развитию таких осложнений как пневмония.
Риск осложнений особенно возрастает, если лицо пожилого возраста имеет также хронические заболевания, например, бронхиальную астму, сахарный диабет, сердечно-сосудистые недуги, метаболический синдром, неврологические патологии, онкологию, болезни печени и крови.
Риск осложнений особенно возрастает, если лицо пожилого возраста имеет также хронические заболевания, например, бронхиальную астму, сахарный диабет, сердечно-сосудистые недуги, метаболический синдром, неврологические патологии, онкологию, болезни печени и крови.
Также уязвимы лица с иммуносупрессивными состояниями вследствие ВИЧ/СПИДа, химиотерапии или лечения стероидами.
Самым эффективным на сегодня способом профилактики гриппа является вакцинация. Ее рекомендуют делать ежегодно всем, а особенно – людям из групп риска. Лучше сделать ее до начала роста уровня заболеваемости, например, в октябре-ноябре, когда эпидсезон только начинается. Но даже если в этом году вы еще не успели, рекомендованный для иммунизации период длится до мая включительно.
В состав вакцин входят 3-4 штамма вируса (трех- или четырехвалентные препараты), которые, согласно прогнозу ученых, должны циркулировать в этом сезоне. Сегодня в Украине есть две вакцины:
Качество вакцин, разрешенных к использованию в стране, проверяют Госликслужба Украины и Лаборатория по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра.
Напомним, вакцины против гриппа можно приобрести в аптечной сети. Напомним также, что недавно в Украину привезли 12 тыс. доз бесплатной вакцины для лиц из групп риска, в том числе для пожилых людей.
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