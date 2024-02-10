Здоровье и красота

Что стоит знать о гриппе человеку старше 60 лет?

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 10 февраля 2024, 11:30
грипп
Фото: Depositphotos

Больше новостей
mob wife
Жена мафиози? TikTok запустил новый модный тренд — как составить образ mob wife
третье место
Чувство дома за его пределами: что такое третье место, зачем оно нужно и при чем здесь Республика Святого Сада
Кон’юктивіт
Только не трогай глаза руками! Что такое конъюнктивит, какие его симптомы, причины и лечение
Тісто
Как приготовить тесто на пиццу на сухих дрожжах: легкий пошаговый рецепт
Смотреть больше

Материалы по теме

третье место
Чувство дома за его пределами: что такое третье место, зачем оно нужно и при чем здесь Республика Святого Сада
Кон’юктивіт
Тільки не чіпай очі руками! Що таке кон’юнктивіт, які його симптоми, причини та лікування
Кон’юктивіт
Только не трогай глаза руками! Что такое конъюнктивит, какие его симптомы, причины и лечение
постільна білизна
Чтобы спать без клещей и микробов: как правильно стирать постель и как часто ее менять

Видео
Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий 10 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:22
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками
11 часов наблюдения для одного точного выстрела: пограничник рассказал, как охотится на оккупантов
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:06:56
штурмовики ГУР
Только сейчас понял, что я жив! Как штурмовики ГУР на грани жизни освобождали остров в Херсонской области
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 9 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
обмен пленными 31 января
Мама, успокойся, я скоро буду дома! Эмоции защитников после обмена, вызывающие ком в горле
0:12:37
Силы беспилотных систем ВСУ: что известно о новом роде войск
Силы беспилотных систем ВСУ: как новый род войск изменит нашу боеспособность
0:08:45
найгучніші корупційні скандали
Заработали на войне — отдохнули в СИЗО. Самые громкие коррупционные скандалы и как идет их расследование
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 8 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:24
Будет ли наступление на Купянск - Илья Евлаш о действиях оккупантов
Старые резервы уже уничтожены. Россияне подтягивают войска к Купянску — будет ли наступление
Больше видео
що робити якщо заклало вухо
Читать дальше
Зевота и другие мелочи: что делать, если заложило ухо
Пончики рецепт
Читать дальше
Нет, не слипнется! Рецепт необычных пончиков с соленой карамелью

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь