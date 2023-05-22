Вижу, но размыто. Астигматизм: что это такое, причины возникновения, симптомы и лечение

Зрение — это одно из основных чувств человека, которое играет важную роль во взаимодействии с окружающим миром. Именно поэтому его необходимо беречь и вовремя лечить проблемы, которые могут возникать.

Одна из них — астигматизм. Что это за заболевание, его симптомы, причины возникновения и лечение — читай в материале.

Что такое астигматизм

Астигматизм — это распространенное заболевание глаз, которое может привести к невозможности сфокусироваться. Это случается, когда роговица или хрусталик имеют необычную форму. В результате у изображения искаженный или размытый вид, поскольку лучи света не сосредотачиваются в одной точке для создания четкого изображения.

Астигматизм: симптомы

Самыми распространенными симптомами астигматизма являются:

размытое зрение;

головные боли;

напряжение глаз;

проблемы с видением ночью.

Если у тебя легкий астигматизм, ты можешь не заметить никаких симптомов.

Именно поэтому важно проходить регулярные обследования у врача-офтальмолога. Особенно это касается детей, которые реже понимают, что с их зрением что-то не так.

Причины возникновения

В большинстве случаев астигматизм — это врожденное заболевание. Однако у некоторых людей оно может развиться в результате повреждения глаза, болезни или операции на глазах.

Диагностика заболевания

Для того чтобы установить, есть ли у человека астигматизм — необходимо записаться на обследование зрения к врачу-офтальмологу.

Самостоятельно диагностировать это заболевание невозможно.

Виды астигматизма

Это заболевание бывает двух видов:

Роговичный — возникает из-за неправильной формы роговицы и является наиболее распространенным видом астигматизма.

Хрусталиковый — проявляется при нарушенной форме хрусталика и, в отличие от роговичного вида астигматизма, встречается гораздо реже.

Лечение

Самыми распространенными методами лечения астигматизма являются очки и контактные линзы.

Такие методы заставляют свет правильно проникать в глаз, а также могут корректировать другие нарушения рефракции, такие как близорукость или дальнозоркость.

Врачи также могут использовать хирургические методы для лечения астигматизма. Один из основных — это рефракционная хирургия, которая изменяет форму роговицы, чтобы она могла правильно фокусировать свет. Этот метод способен улучшить зрение человека и уменьшить потребность в очках или контактных линзах.

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