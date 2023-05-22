Здоров'я та краса

Бачу, але розмито. Астигматизм: що це таке, причини виникнення, симптоми та лікування

Діана Просяник, редакторка сайту 22 Травня 2023, 17:00
астигматизм
Фото: Unsplash

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