Бачу, але розмито. Астигматизм: що це таке, причини виникнення, симптоми та лікування

Зір — це одне з основних відчуттів людини, що відіграє важливу роль у взаємодії з навколишнім світом. Саме тому його необхідно берегти та вчасно лікувати проблеми, що можуть виникати.

Одна з них — астигматизм. Що це за захворювання, його симптоми, причини виникнення та лікування — читай у матеріалі.

Що таке астигматизм

Астигматизм — це поширена проблема очей, яка може призвести до неможливості сфокусуватися. Це трапляється, коли рогівка або кришталик мають незвичну форму. В результаті зображення має спотворений або розмитий вигляд, оскільки промені світла не зосереджуються в одній точці для створення чіткого зображення.

Астигматизм: симптоми

Найпоширенішими симптомами астигматизму є:

розмитий зір;

головні болі;

напруження очей;

проблеми з баченням вночі.

Якщо у тебе легкий астигматизм, ти можеш не помітити жодних симптомів.

Саме тому важливо проходити регулярні обстеження у лікаря-офтальмолога. Особливо це стосується дітей, які рідше розуміють, що з їхнім зором щось не так.

Причини виникнення

Астигматизм — це переважно вроджене захворювання. Проте у деяких людей воно може розвинутися внаслідок пошкодження ока, хвороби або операції на очах.

Діагностика захворювання

Для того щоб встановити, чи є у людини астигматизм — необхідно записатися на обстеження зору до лікаря-офтальмолога.

Самостійно діагностувати це захворювання неможливо.

Види астигматизму

Це захворювання буває двох видів:

Рогівковий — виникає через неправильну форми рогівки та є найбільш розповсюдженим видом астигматизму.

Кришталиковий — виявляється при порушеній формі кришталика та, на відмінну від рогівкового виду астигматизму, трапляється набагато рідше.

Лікування

Найпоширенішими методами лікування астигматизму є окуляри та контактні лінзи.

Такі методи лікування змушують світло правильно проникати в око, а також можуть коригувати інші порушення рефракції, такі як короткозорість або далекозорість.

Лікарі також можуть використовувати хірургічні методи для лікування астигматизму. Один із основних — це рефракційна хірургія, що змінює форму рогівки, щоб вона могла правильно фокусувати світло. Цей метод здатен покращити зір людини і зменшити потребу в окулярах або контактних лінзах.

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