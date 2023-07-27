Здоровье и красота
Партнерский материал

Идеальный спутник и помощник: что такое городской рюкзак — как выбрать трендовый

Анастасия Грубрина, редактор сайта 27 июля 2023, 14:00
Що таке міський рюкзак: ідеальний супутник у сучасному способі життя
Фото: Pexels

Больше новостей
Як і чим підживити капусту після висадки у відкритий ґрунт
Чтобы росла большая и вкусная: чем подкармливать капусту после высадки в грунт
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
діти з особливими освітніми потребами
Война и дети с особыми образовательными потребностями в Украине — какие проблемы возникают и как их решить
як обрізати виноград влітку
Чтобы давал сочные плоды: как обрезать виноград летом и когда нужно это делать
Смотреть больше

Материалы по теме

Идеальный спутник и помощник: что такое городской рюкзак — как выбрать трендовый
Не только нюд и французский: летний маникюр на короткие ногти 2023
Тренд барбікор: що це таке і як одягатися у стилі Барбі
Розовый? Однозначно да, но не только он! Как создать образ в стиле Барби
Модні купальники 2023
На разный вкус! Модные купальники 2023 — подборка актуальных фасонов и цветов
цвета в одежде
Секреты гардероба. Каких цветов лучше избегать и как подобрать идеальные для тебя — советы стилистов женщинам и мужчинам

Видео
Воєнний стан в Україні

Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:05:46
Як евакуюють дітей з-під обстрілів — спеціальний репортаж
Дети обсуждают, какую видели шрапнель. Как происходит принудительная эвакуация малышей из Волчанска
0:06:19
Ціни на житло у Львові перевищують столичні — детально
Львов дороже столицы? Какие цены на квартиры в разных регионах Украины — обзор рынка
Карта бойових дій в Україні
Под вражеским прицелом чаще всего — Херсонская и Запорожская области: карта боевых действий в Украине 27 июля в режиме онлайн
0:03:52
Діти їли цукерки з обгортками — історія деокупованого села Козаровичі
Дети глотали конфеты чуть ли не с обертками. Как восстанавливаются деоккупированные Козаровичи — истории местных
0:02:39
Ініціатива Пліч-о-пліч: як допомагають жителям Херсонщини відбудовувати домівки
Им было тяжело смотреть на свои дома! Как неравнодушные помогают отстраивать жилье жителям Херсонской области
0:03:51
Стоматолог Володимир Соболевський: як допомагає військовим на фронті
Совмещает практику дантиста и медицинскую эвакуацию на фронте! Как стоматолог из Черкасс помогает военным
0:04:35
У Білорусі зросла кількість вагнерівців: яка їхня мета
В Беларуси выросло количество представителей ПВК Вагнер: какая причина и что говорят украинские пограничники
0:04:12
Костянтинівка
Не могут покинуть дом… Как живут люди в разрушенной обстрелами Константиновке
Карта бойових дій в Україні
Российский Ка-52 сгорел от работы в украинском небе: карта боевых действий в Украине 26 июля в режиме онлайн
Больше видео
Біль у колінах
Читать дальше
Каждый шаг, будто пытка? Почему болят колени и что с этим делать
Синнабон рецепт покроково: як приготувати синнабони
Читать дальше
Воздушная и ароматная выпечка дома: как приготовить настоящие синнабоны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь