Идеально на лето еще и очень модно? Что такое одежда кроше и с чем ее носить в этом сезоне

Лето почти пришло к нам! А это значит, что гардероб претерпел существенные изменения. Теплая погода уже долгое время держится в Украине. Выбрать себе идеальные и удобные вещи на теплый сезон бывает сложно, но в этот раз тренды милостивы. Рассказываем, что такое кроше и с чем его носить в этом сезоне.

Что такое кроше и почему такая одежда на пике популярности

Модные дома уже представили летние коллекции одежды, в которых мы увидели что-то удобное и красивое! А именно одежду кроше. Кроше — не новый элемент модных коллекций, он пробрался туда еще в прошлом году. Это такая одежда, приближенная к пляжной — вязаные крючком платья, рубашки, легкие брюки.

Крючком можно связать разнообразные красивые узоры, так что такая одежда снова пришлась дизайнерам по душе. Едва ли не в каждой летней коллекции известных брендов есть кроше. Но необязательно покупать дорогие платья! Ведь если ты любишь рукоделие, можешь сделать модную вещь своими руками.

Лето 2024 дизайнеры представили нам как нежное и женственное. Стильными и уместными будут светлые, нежные и воздушные образы. Поэтому кроше — отличный вариант для гардероба. К тому же, мода все больше ориентируется на сохранение природы и натуральность. А кроше изготавливается из натуральных материалов.

Вещи в стиле кроше создаются из хлопковых или льняных нитей, поэтому подойдут на жаркую погоду. Коллекции с такими вещами представили бренды Sandro, Jil Sander, Stella McCartney, Eric Bompard, Valentino и другие.

Такая одежда подойдет на каждый день и даже на отдых. Миксовать штаны-кроше можно с классическими белыми и черными рубашками из хлопка или шелка. А рубашки или топы кроше удачно подойдут к атласным юбкам или классическим брюкам.

Прекрасными вариантами, которые можно стилизовать с кедами/кроссовками или элегантными шпильками, есть платья-кроше. Главное соблюдать баланс текстур: одна вещь кроше, одна — более классическая и сдержанная.

Раньше мы рассказывали, какие трендовые штаны на лето можно добавить в гардероб.

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