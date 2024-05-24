Ідеально на літо ще й дуже модно? Що таке одяг кроше і з чим його носити цього сезону

Літо майже прийшло до нас! А це означає, що гардероб зазнав суттєвих змін. Тепла погода вже тривалий час тримається в Україні. Вибрати собі ідеальні та зручні речі на теплий сезон буває складно, та цього разу тренди милостиві. Розповідаємо, що таке кроше і з чим його носити в цьому сезоні.

Що таке кроше і чому такий одяг на піку популярності

Модні доми вже презентували літні колекції одягу, в яких ми побачили щось зручне та красиве! А саме одяг кроше. Кроше — не новий елемент модних колекцій, він пробрався туди ще торік. Це такий одяг, наближений до пляжного — в’язані гачком сукні, сорочки, легкі штани.

Гачком можна зв’язати різноманітні красиві візерунки, тож такий одяг знову припав дизайнерам до душі. Чи не в кожній літній колекції відомих брендів є кроше. Та необов’язково купувати дорогі сукні! Адже якщо ти любиш рукоділля, можеш створити модну річ самостійно.

Літо 2024 дизайнери представили нам як ніжне та жіночне. Стильними та доречними будуть світлі, ніжні й повітряні образи. Тому кроше — чудовий варіант для гардеробу. До того ж мода все більше орієнтується на збереження природи та натуральність. А кроше виготовляється з натуральних матеріалів.

Речі в стилі кроше створюються з бавовняних чи лляних ниток, тому підійдуть на спекотну погоду. Колекції з такими речима представили бренди Sandro, Jil Sander, Stella McCartney, Eric Bompard, Valentino та інші.

Такий одяг підійде на щодень, та навіть на відпочинок. Міксувати штани-кроше можна з класичними білими та чорними сорочками з бавовни чи шовку. А сорочки чи топи кроше вдало підійдуть до атласних спідниць чи класичних штанів.

Чудовими варіантами, які можна стилізувати з кедами/кросівками чи елегантними шпильками, є сукні-кроше. Головне дотримуватися балансу текстур — одна річ кроше, одна — більш класична та стримана.

Раніше ми розповідали, які трендові штани на літо можна додати у гардероб.

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