Знать, чтобы избежать проблемы: почему возникают мозоли и натоптыши

Мозоли и натоптыши — одна из самых распространенных проблем, которые мешают насладиться новой обувью или портят внешний вид. Некоторые из них могут даже приносить физический дискомфорт, боль и стать порталом для инфекций.

На медицинском портале SIM Health & Medicine рассказали, в чем разница между мозолью и натоптышем, почему они возникают и что делать, чтобы они не появлялись.

Подобный принцип — разное строение: разница между мозолью и натоптышем

Чтобы устранить причину дискомфорта, передовым нужно определить, что беспокоит.

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Мозоль — это локальный участок рогового слоя кожи, разросшийся из-за тиснения или трения, чаще всего встречается на ладонях и стопах. Бывают мокрые мозоли, с лимфой внутри, и жесткие — с центральным стержнем.

Натоптыши появляются на нижней части стопы либо в боках пальцев и могут быть болезненными. Друг от друга мозоль и натоптыш отличают размер и строение.

Как они возникают?

Мозоли и натоптыши являются защитной реакцией кожи на постоянное нажатие, трение и т.д. Например, у скрипачей мозоль может образоваться на подбородке из-за постоянного нажатия.

На ногах они появляются из-за:

неправильной походки;

неправильной обуви;

высоких каблуков;

деформации стопы;

ношение обуви без носков.

Чтобы избавиться от такого явления, как мозоли или натоптыши, следует решать проблему с обувью или стопами.

А что если мозоль появляется без причины? Повод посетить врача

Если ты носишь только качественную обувь своего размера, следишь за стопами, но появляется мозоль, которую невозможно объяснить давлением или трением, то ее должен осмотреть врач.

Причиной такой мозоли может быть бородавка или инородное тело, попавшее под кожу: обломок стекла, дерева и т.п. Если под кожей находится постороннее тело, это может стать входными воротами для инфекции.

Например, стафилококковая инфекция может начаться, когда бактерии попадают в мозоль из-за разрывов на коже.

Обратись к врачу, если:

случайно порезалась мозоль или натоптыш и возникло кровотечение;

мозоль выделяет гной или прозрачную жидкость – это свидетельствует об инфекции или язве;

у тебя диабет, больное сердце или проблемы с кровообращением. В таком случае повреждение кожи стоп может пробуждать опасным.

Жизнь без натоптышей и мозолей — это возможно?

Если следить за своей обувью и здоровьем ног, можно забыть об этих явлениях. Вот несколько общих советов, которые помогут:

Покупай обувь своего размера и полноты, заметь, что для левой и правой ног показатели могут немного отличаться. Если не можешь шевелить пальцами в ботинках, они слишком тесны. Покупай обувь в конце дня, когда ноги немного разбухают. Избегай обувь с острыми носами и высоким каблуком. Регулярно ремонтируйте или заменяйте обувь. При работе с инструментами или в зале надевай защитные перчатки.

А что делать, когда натирает новую обувь? Несколько методов, которые помогут избавиться от натирания ног в домашних условиях, найдешь в материале.

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