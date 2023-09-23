Знати, щоб уникнути проблеми: чому виникають мозолі чи натоптні

Мозолі та натоптні — одна з найпоширеніших проблем, які заважають насолодитися новим взуттям чи псують зовнішній вигляд. Деякі з них можуть навіть завдавати фізичного дискомфорту, болю й стати порталом для інфекцій.
На медичному порталі SIM Health & Medicine розповіли, у чому полягає різниця між мозолем і натоптнем, чому вони виникають та що робити, щоб вони не з’являлися.
Щоб усунути причину дискомфорту, передовім треба визначити, що турбує.
Мозоль — це локальна ділянка рогового шару шкіри, що розрослася через тиснення або тертя, найчастіше таке зустрічається на долонях та стопах. Бувають мокрі мозолі, з лімфою всередині та тверді — із центральним стрижнем.
Натоптні виникають на нижній частині стопи або боках пальців й можуть бути болючими. Отже, одне від одного мозоль і натоптень відрізняє розмір та будова.
Що мозолі, що натоптні є захисною реакцією шкіри на постійне натискання, тертя тощо. Наприклад, у скрипалів мозоль може утворитися на підборідді через постійне натискання.
На ногах вони з’являються через:
Щоб позбутися такого явища як мозолі чи натоптні, слід розв’язувати проблему із взуттям чи стопами.
Якщо ти носиш лише якісне взуття свого розміру, слідкуєш за стопами, але все ж з’являється мозоль, яку неможливо пояснити тиском чи тертям, то її має оглянути лікар.
Причиною такої мозолі може бути бородавка або чужорідне тіло, яке потрапило під шкіру: уламок скла, дерева тощо. Якщо під шкірою знаходиться стороннє тіло, то це може стати вхідними воротами для інфекції.
Наприклад, стафілококова інфекція може початися, коли бактерії потрапляють у мозоль через розриви на шкірі.
Наприклад, стафілококова інфекція може початися, коли бактерії потрапляють у мозоль через розриви на шкірі.
Звернися до лікаря, якщо:
Якщо слідкувати за своїм взуттям та здоров’ям ніг, можна цілковито забути про ці явища. Ось кілька загальних порад, які допоможуть:
А що робити, коли натирає нове взуття? Кілька методів, які допоможуть позбутися натирання ніг в домашніх умовах, знайдеш у матеріалі.
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