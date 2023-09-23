Знати, щоб уникнути проблеми: чому виникають мозолі чи натоптні

Мозолі та натоптні — одна з найпоширеніших проблем, які заважають насолодитися новим взуттям чи псують зовнішній вигляд. Деякі з них можуть навіть завдавати фізичного дискомфорту, болю й стати порталом для інфекцій.

На медичному порталі SIM Health & Medicine розповіли, у чому полягає різниця між мозолем і натоптнем, чому вони виникають та що робити, щоб вони не з’являлися.

Схожий принцип — різна будова: різниця між мозолем та натоптнем

Щоб усунути причину дискомфорту, передовім треба визначити, що турбує.

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Мозоль — це локальна ділянка рогового шару шкіри, що розрослася через тиснення або тертя, найчастіше таке зустрічається на долонях та стопах. Бувають мокрі мозолі, з лімфою всередині та тверді — із центральним стрижнем.

Натоптні виникають на нижній частині стопи або боках пальців й можуть бути болючими. Отже, одне від одного мозоль і натоптень відрізняє розмір та будова.

Як вони виникають?

Що мозолі, що натоптні є захисною реакцією шкіри на постійне натискання, тертя тощо. Наприклад, у скрипалів мозоль може утворитися на підборідді через постійне натискання.

На ногах вони з’являються через:

неправильну ходу;

неправильне взуття;

високі підбори;

деформацію стопи;

носіння взуття без шкарпеток.

Щоб позбутися такого явища як мозолі чи натоптні, слід розв’язувати проблему із взуттям чи стопами.

А що як мозоль з’являється без причини? Привід відвідати лікаря

Якщо ти носиш лише якісне взуття свого розміру, слідкуєш за стопами, але все ж з’являється мозоль, яку неможливо пояснити тиском чи тертям, то її має оглянути лікар.

Причиною такої мозолі може бути бородавка або чужорідне тіло, яке потрапило під шкіру: уламок скла, дерева тощо. Якщо під шкірою знаходиться стороннє тіло, то це може стати вхідними воротами для інфекції.

Наприклад, стафілококова інфекція може початися, коли бактерії потрапляють у мозоль через розриви на шкірі.

Звернися до лікаря, якщо:

випадково порізався мозоль чи натоптень й виникла кровотеча;

мозоль виділяє гній або прозору рідину — це свідчить про інфекцію або виразку;

у тебе діабет, хворе серце чи проблеми з кровообігом. В такому випадку ушкодження шкіри стоп може будити небезпечним.

Життя без натоптнів та мозолів — це можливо?

Якщо слідкувати за своїм взуттям та здоров’ям ніг, можна цілковито забути про ці явища. Ось кілька загальних порад, які допоможуть:

Купуй взуття свого розміру та повноти, зауваж, що для лівої та правої ніг показники можуть трішки. відрізнятися. Якщо не можеш ворушити пальцями в черевиках, вони занадто тісні. Купуй взуття наприкінці дня, коли ноги трохи набрякають. Уникай взуття з гострими носами та високими підборами. Регулярно ремонтуй або замінюйте взуття. Під час роботи з інструментами чи у залі одягай захисні рукавички.

А що робити, коли натирає нове взуття? Кілька методів, які допоможуть позбутися натирання ніг в домашніх умовах, знайдеш у матеріалі.

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