Здоров'я та краса

Знати, щоб уникнути проблеми: чому виникають мозолі чи натоптні

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 23 Вересня 2023, 15:00
мозолі і натовпні
Фото: Pexels

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