Действительно ли пилатес делает тело “длинным и стройным” — ответ ученых

Обещание, что пилатес может удлинять мышцы и сделать тело похожим на фигуру танцовщицы, появилось почти одновременно с самим видом тренировок. Но ученые говорят — это скорее удачный маркетинговый ход, чем физиологический факт.

Как отмечает The New York Times, еще с 1930-х годов, когда немец Йозеф Пилатес привез свою методику в Нью-Йорк, упражнения стали популярными среди балерин — именно поэтому пилатес ассоциируется с длинными и стройными телами.

Однако на самом деле, по словам экспертов, тренировки не меняют строение мышц — их длина определяется генетикой.

Ваши мышцы не могут буквально стать длиннее, — объясняет Уильям Крамер, почетный профессор кинезиологии Университета Коннектикута.

При этом пилатес действительно полезен: он укрепляет мышцы-стабилизаторы, улучшает осанку, подвижность и выносливость.

Но, в отличие от силовых тренировок, пилатес не создаёт большой нагрузки на мышцы — поэтому их объем значительно не увеличивается.

Пилатес отлично развивает выносливость, но не добавляет много мышечной массы, — отмечает физиотерапевт Керри Лемб.

Специалисты также напоминают: чтобы прорисовать четкий рельеф, важно не только тренироваться, но и следить за питанием — ведь стройность связана с уровнем жира, а не с видом упражнений.

В то же время пилатес помогает лучше держать осанку, уменьшает боли в спине и может буквально выпрямить человека — благодаря работе с мышцами кора и позвоночника.

Я говорю ученикам представить, что между их позвонками становится больше пространства, — добавляет Лемб.

Эксперты советуют сочетать пилатес с силовыми упражнениями — именно так можно получить максимум пользы: выносливость, силу и здоровую, естественную форму тела.

