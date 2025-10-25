Чи справді пілатес робить тіло “довгим і струнким” — відповідь науковців

Обіцянка, що пілатес може подовжити м’язи й зробити тіло схожим на статуру танцюриста, з’явилася майже одночасно з самим видом тренувань. Але науковці кажуть — це радше вдалий маркетинговий трюк, ніж фізіологічний факт.

Як зазначає The New York Times, ще з 1930-х, коли німець Джозеф Пілатес привіз методику до Нью-Йорка, вправи набули популярності серед балерин — саме тому пілатес асоціюють з довгими і стрункими тілами. Проте насправді, кажуть експерти, тренування не змінює будову м’язів — їхня довжина визначається генетично.

Ваші м’язи не можуть буквально стати довшими, — пояснює Вільям Крамер, почесний професор кінезіології Університету Коннектикуту.

При цьому пілатес дійсно має користь: він зміцнює м’язи-стабілізатори, покращує поставу, рухливість і витривалість.

Але, на відміну від силових тренувань, не створює великого навантаження на м’язи — тому їхній об’єм суттєво не зростає.

Пілатес чудово розвиває витривалість, але не додає багато м’язової маси, — зазначає фізіотерапевтка Керрі Лемб.

Фахівці також нагадують: щоб намалювати чіткий рельєф, важливо не лише тренуватись, а й контролювати харчування — адже худорлявість пов’язана з рівнем жиру, а не видом вправ.

Разом із тим, пілатес допомагає краще тримати поставу, зменшує біль у спині та може буквально вирівняти людину — завдяки роботі з м’язами ядра та хребта.

Я кажу учням уявити, що між їхніми хребцями стає більше простору, — додає Лемб.

Експерти радять поєднувати пілатес із силовими вправами — саме так можна отримати максимум користі: витривалість, силу і здорову, природну форму тіла.

