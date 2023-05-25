Бесплатно живут и наживаются: все, что нужно знать о гельминтах

Гельминты бывают разных видов: от остриц до бычьих цепней, и общее у них одно — они спокойно живут в организме взрослых и детей, потребляя ресурсы.

Нет такого органа, который не могли бы паразитировать гельминты. Часто человек может даже не догадываться, кому предоставляет безвозмездное жилье в организме.

Как можно заразиться гельминтами, какие мифы существуют об этих паразитах и как узнать, что у тебя они есть, рассказала педиатр Мария Пилипко.

Как можно заразиться гельминтами

Гельминты — паразиты, которые легко находят себе жилье. Они могут поселиться как у животных, так и у людей, им достаточно лишь попасть в живой организм. Вот несколько самых популярных путей, как можно заразиться гельминтами:

Немытые руки и продукты

Глистная инвазия возникает, когда человек заглатывает яйца гельминтов. Обычно они находятся в грязи, которая остается на руках или продуктах.

Поэтому переживание мам и бабушек по поводу немытых рук, фактов и овощей вполне оправдано — именно это является самой частой причиной заражения глистами.

Любимая собачка

Тщательное мытье рук и продуктов защитит тебя от гельминтов, но не на 100%. Ведь яйца некоторых видов паразитов могут свободно попасть в организм из-за контакта с собакой.

Например, риск получить “подарок” возникает, когда собака облизывает руки или лицо хозяина. Вот почему гигиена крайне важна, отмечает врач.

Однако опасность заключается не только в заражении гельминтами. Существует вероятность заразиться эхинококкозом. Это заболевание возникает вследствие случайного употребления пищи, воды или почвы с фекалиями инфицированной собаки.

Чаще такая болезнь встречается у людей, которые занимаются разведением овец, — говорит Мария Пилипко.

Как заметить гельминты: симптомы и анализы

Человек может даже не заметить, что у него есть гельминты. Самые распространенные виды заражения среди детей: энтеробиоз, аскаридоз, лямблиоз могут вообще не иметь никаких проявлений. Поэтому не следует игнорировать симптомы заражения.

Если ты замечаешь у себя или у малыша такие симптомы заражения, следует обратиться к врачу:

зуд в области ануса;

диарея;

стул разжижен и имеет неприятный запах;

боли в животе.

Врач советует сдать следующие анализы:

соскоб на энтеробиоз, если подозрение на острицы; анализ кала, а не крови, на яйца гельминтов – если подозрение на лямблии и аскариды.

Если врач обнаружит глисты у ребенка, лечиться следует всей семье. Например, в случае с энтеробиозом такой подход оправдан, ведь паразиты легко распространяются среди членов семьи.

Мифы о паразитах

Вокруг темы, как гельминты влияют на человеческий организм, оборачивается немало мифов. Врач Мария Пилипко рассказала о самых популярных заблуждениях в этой теме.

“Глисты могут быть причиной аллергии или атопического дерматита”

На самом деле, такое утверждение не соответствует действительности. Аллергия имеет иммунологические механизмы возникновения и обусловлена генетической предрасположенностью.

Данных, доказывающих причастность гельминтов к возникновению аллергии, просто не существует.

Причиной атопического дерматита является недостаточность барьерной функции кожи, а вовсе не гельминты.

“Золотым стандартом обследования является анализ крови на антитела к глистам — лямблий и аскарид”

На самом деле такое исследование неинформативно. Ведь антитела — защитный ответ организма, так что они могут оставаться с нами на длительное время после выздоровления.

Соответственно их наличие не свидетельствует, что в организме человека на момент анализа есть гельминты.

“Медикаментозная профилактика против глистов дважды в год обязательна”

На самом деле это утверждение ложно и даже опасно. Ведь лекарства против гельминтов очень токсичны.

Употребление таких препаратов ради профилактики, без подтвержденной инвазии, даже вреднее, чем сами гельминты, — утверждает врач.

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