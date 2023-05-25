Бесплатно живут и наживаются: все, что нужно знать о гельминтах

Гельминты бывают разных видов: от остриц до бычьих цепней, и общее у них одно — они спокойно живут в организме взрослых и детей, потребляя ресурсы.
Нет такого органа, который не могли бы паразитировать гельминты. Часто человек может даже не догадываться, кому предоставляет безвозмездное жилье в организме.
Как можно заразиться гельминтами, какие мифы существуют об этих паразитах и как узнать, что у тебя они есть, рассказала педиатр Мария Пилипко.
Гельминты — паразиты, которые легко находят себе жилье. Они могут поселиться как у животных, так и у людей, им достаточно лишь попасть в живой организм. Вот несколько самых популярных путей, как можно заразиться гельминтами:
Глистная инвазия возникает, когда человек заглатывает яйца гельминтов. Обычно они находятся в грязи, которая остается на руках или продуктах.
Поэтому переживание мам и бабушек по поводу немытых рук, фактов и овощей вполне оправдано — именно это является самой частой причиной заражения глистами.
Тщательное мытье рук и продуктов защитит тебя от гельминтов, но не на 100%. Ведь яйца некоторых видов паразитов могут свободно попасть в организм из-за контакта с собакой.
Например, риск получить “подарок” возникает, когда собака облизывает руки или лицо хозяина. Вот почему гигиена крайне важна, отмечает врач.
Например, риск получить “подарок” возникает, когда собака облизывает руки или лицо хозяина. Вот почему гигиена крайне важна, отмечает врач.
Однако опасность заключается не только в заражении гельминтами. Существует вероятность заразиться эхинококкозом. Это заболевание возникает вследствие случайного употребления пищи, воды или почвы с фекалиями инфицированной собаки.
Чаще такая болезнь встречается у людей, которые занимаются разведением овец, — говорит Мария Пилипко.
Человек может даже не заметить, что у него есть гельминты. Самые распространенные виды заражения среди детей: энтеробиоз, аскаридоз, лямблиоз могут вообще не иметь никаких проявлений. Поэтому не следует игнорировать симптомы заражения.
Если ты замечаешь у себя или у малыша такие симптомы заражения, следует обратиться к врачу:
Врач советует сдать следующие анализы:
Если врач обнаружит глисты у ребенка, лечиться следует всей семье. Например, в случае с энтеробиозом такой подход оправдан, ведь паразиты легко распространяются среди членов семьи.
Вокруг темы, как гельминты влияют на человеческий организм, оборачивается немало мифов. Врач Мария Пилипко рассказала о самых популярных заблуждениях в этой теме.
На самом деле, такое утверждение не соответствует действительности. Аллергия имеет иммунологические механизмы возникновения и обусловлена генетической предрасположенностью.
Данных, доказывающих причастность гельминтов к возникновению аллергии, просто не существует.
Данных, доказывающих причастность гельминтов к возникновению аллергии, просто не существует.
Причиной атопического дерматита является недостаточность барьерной функции кожи, а вовсе не гельминты.
На самом деле такое исследование неинформативно. Ведь антитела — защитный ответ организма, так что они могут оставаться с нами на длительное время после выздоровления.
Соответственно их наличие не свидетельствует, что в организме человека на момент анализа есть гельминты.
На самом деле это утверждение ложно и даже опасно. Ведь лекарства против гельминтов очень токсичны.
Употребление таких препаратов ради профилактики, без подтвержденной инвазии, даже вреднее, чем сами гельминты, — утверждает врач.
Мухи — не просто надоедливое насекомое. Они тоже могут являться переносчиками гельминтов и даже более опасных бактерий. Как избавиться от мух в квартире быстро и просто — читай в материале.
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