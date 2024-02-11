Многим из нас хочется смотреться не только стильно, но и идти в ногу с модными трендами. Однако наблюдать за новинками — только полдела, а вот не повторить модные ошибки и не испортить свой образ — куда труднее.

Стилист Юлия Турелик в своем Instagram показала, каких ошибок лучше избегать в зимних образах, чтобы выглядеть лучше.

Главные ошибки зимнего стиля: советы стилиста

Прежде всего, следует понимать, что мода и тренды — быстротечная вещь. А также постоянно напоминать себе, что не одежда делает нас хорошими и красивыми людьми. Улучшить образ могут совсем маленькие детали, но если не всегда знаешь, чего лучше избегать — тогда читай советы стилиста.

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Сочетание длин

Если ты любишь пальто и платья или юбки, тогда лучше выбирать пальто такой длины, чтобы из-под него не виднелся низ наряда. Предпочитай длину макси при выборе верхней одежды.

Длина миди и ботильоны

Разница и непропорциональность в длине четко разделит твои ноги, сделает их зрительно короче. Лучше одевай высокую обувь, чтобы не формировать четкие линии деления.

Голые лодыжки

Несколько лет назад укороченные брюки и джинсы выглядели интересно, но не сейчас. К тому же в зимнем виде это выглядит не по сезону.

Минисумки и структурные сумки

Такие аксессуары лучше подходят к летнему периоду, чем к зимнему. Особенно если представить минисумку через плечо на пуховик.

Такая же ситуация со структурными сумками, которые будут забирать все внимание на себя.

Обувь с мехом

Настоящий мех постепенно выходит из моды, а модели обуви с мехом лучше не носить уже сейчас, ведь это выглядит довольно несвежо.

Избегай таких ошибок: стилист о трендах зимних образов / 3 Фотографии

Кожаные леггинсы

В этом году лучше выбирать широкие кожаные брюки или юбки длины миди и макси.

В то же время совсем скоро придет конец зимы, так что уже сейчас стоит подумать над своими весенними и летними образами. О трендах одежды сезона весна-лето 2024 — в другом материале.

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